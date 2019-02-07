Роман Зозуля может перейти в клуб, который борется за Лигу чемпионов в Испании
Украинским форвардом заинтересовался "Хетафе", готовый заключить контракт летом
Украинский нападающий "Альбасете" Роман Зозуля может перейти в другой испанский клуб. Как пишут местные СМИ, в услугах украинского футболиста заинтересован "Хетафе".
Отмечается, что испанский клуб рассчитывает подписать контракт с Зозулей в статусе свободного агента, так как соглашение форварда с "Альбасете" заканчивается уже летом нынешнего года. При этом в случае выхода "Альбасете" в Примеру контракт Зозули автоматически продлевается еще на один год.
В нынешнем сезоне 29-летний футболист провел 20 матчей в составе "Альбасете", отличившись семь раз и отдав две результативные передачи. Его команда идет на первом месте во втором дивизионе Испании
"Хетафе" после 22 туров занимает в турнирной таблице чемпионата Испании пятое место, находясь в зоне еврокубков и имеет шансы даже пробиться в Лигу чемпионов.
Напомним, что два года назад "Райо Вальекано" арендовал до конца сезона Зозулю, однако фанаты мадридского клуба сорвали трансфер, обвинив украинского футболиста в фашизме и нацизме за поддержку украинской армии. Некоторые фанаты "Райо" воевали на Донбассе на стороне боевиков.
Позже сам футболист заявил, что не будет играть в клубе с такими пророссийскими фанатами.
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