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Роман Зозуля может перейти в клуб, который борется за Лигу чемпионов в Испании

Сегодня, 15:55

Украинским форвардом заинтересовался "Хетафе", готовый заключить контракт летом

Зозуля забил семь голов за "Альбасете" в этом сезоне
Зозуля забил семь голов за "Альбасете" в этом сезоне. Фото: Twitter
Роман Зозуля может перейти в клуб, который борется за Лигу чемпионов в Испании //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c38/9bc/5c5c389bc2726.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c38/9bc/5c5c389bc2726.jpg Футбол Украинским форвардом заинтересовался "Хетафе", готовый заключить контракт летом

Украинский нападающий "Альбасете" Роман Зозуля может перейти в другой испанский клуб. Как пишут местные СМИ, в услугах украинского футболиста заинтересован "Хетафе". 

Отмечается, что испанский клуб рассчитывает подписать контракт с Зозулей в статусе свободного агента, так как соглашение форварда с "Альбасете" заканчивается уже летом нынешнего года. При этом в случае выхода "Альбасете" в Примеру контракт Зозули автоматически продлевается еще на один год. 

В нынешнем сезоне 29-летний футболист провел 20 матчей в составе "Альбасете", отличившись семь раз и отдав две результативные передачи. Его команда идет на первом месте во втором дивизионе Испании

"Хетафе" после 22 туров занимает в турнирной таблице чемпионата Испании пятое место, находясь в зоне еврокубков и имеет шансы даже пробиться в Лигу чемпионов.

Напомним, что два года назад "Райо Вальекано" арендовал до конца сезона Зозулю, однако фанаты мадридского клуба сорвали трансфер, обвинив украинского футболиста в фашизме и нацизме за поддержку украинской армии. Некоторые фанаты "Райо" воевали на Донбассе на стороне боевиков.

Позже сам футболист заявил, что не будет играть в клубе с такими пророссийскими фанатами.

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Тег Альбасете, Роман Зозуля, Хетафе

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Источник:

Championat.ru

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