Роман Зозуля может вернуться в Украину: предложение нападающему сделало "Динамо"
Нападающий может достаться киевлянам бесплатно, если его нынешний клуб не выйдет в Примеру
Украинский нападающий Роман Зозуля может вернуться на родину. Киевское "Динамо" начало переговоры с нынешним клубом украинца испанским "Альбасете". Сообщается, что на данный момент переговоры находятся на предварительной стадии. Сам же Зозуля раздумывает над предложением вице-чемпиона Украины.
Напомним, что несколько дней назад "Динамо" объявило о продлении контракта с Александром Хацкевичем. Новое соглашение рассчитано на два года.
Срок контракта Зозули с "Альбасете" истекает этим летом. Но если его нынешняя команда выйдет в испанскую Примеру, соглашение украинца с "Альбасете" будет продлено автоматически. Таким образом, в случае, если "Альбасете" не решит задачу по выходу в Примеру, "Динамо" нападающий может достаться бесплатно.
Напомним, Зозуля является воспитанником киевского "Динамо". Ранее он защищал цвета "Днепра" и "Бетиса". В текущем сезоне Зозуля провел 35 матчей в Сегунде, забил 11 мячей и сделал три результативные передачи. "Альбасебе" завершило чемпионат на четвертом месте.
К слову, в Украине уже состоялся первый летний трансфер. Киевское "Динамо" объявило о покупке Абдула Кадири Мохаммеда. Ганский футболист подписал с клубом контракт по схеме 4+1.
Лучшие голы 32 тура чемпионата Украины:
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