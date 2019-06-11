Роман Зозуля может вернуться в Украину: предложение нападающему сделало "Динамо"

Нападающий может достаться киевлянам бесплатно, если его нынешний клуб не выйдет в Примеру

Роман Зозуля. Фото: albacetebalompie.es.

Украинский нападающий Роман Зозуля может вернуться на родину. Киевское "Динамо" начало переговоры с нынешним клубом украинца испанским "Альбасете". Сообщается, что на данный момент переговоры находятся на предварительной стадии. Сам же Зозуля раздумывает над предложением вице-чемпиона Украины.

Напомним, что несколько дней назад "Динамо" объявило о продлении контракта с Александром Хацкевичем. Новое соглашение рассчитано на два года.

Срок контракта Зозули с "Альбасете" истекает этим летом. Но если его нынешняя команда выйдет в испанскую Примеру, соглашение украинца с "Альбасете" будет продлено автоматически. Таким образом, в случае, если "Альбасете" не решит задачу по выходу в Примеру, "Динамо" нападающий может достаться бесплатно.

Напомним, Зозуля является воспитанником киевского "Динамо". Ранее он защищал цвета "Днепра" и "Бетиса". В текущем сезоне Зозуля провел 35 матчей в Сегунде, забил 11 мячей и сделал три результативные передачи. "Альбасебе" завершило чемпионат на четвертом месте.

К слову, в Украине уже состоялся первый летний трансфер. Киевское "Динамо" объявило о покупке Абдула Кадири Мохаммеда. Ганский футболист подписал с клубом контракт по схеме 4+1.

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