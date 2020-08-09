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Роман Зозуля во второй раз признан самым ценным игроком клуба в Испании

9 августа, 15:18

Александр Трикиша Александр Трикиша

В клубе отметили ежедневную преданность украинца делу "Альбасете"

Украинский нападающий Роман Зозуля признан самым ценным игроком испанского "Альбасете", сообщается на официальном сайте клуба. Украинец получил награду Trofeo Garra во второй раз в карьере, впервые он был удостоен в 2018 году.

"Культурная ассоциация Альбасете в Мадриде ценит Романа Зозулю за свою борьбу, жертву и ежедневную преданность делу "Альбасете". В этом году украинец превзошел отметку в 100 официальных матчей в нашей футболке", – говорится в заявлении клуба.

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В текущем сезоне Роман Зозуля провел 38 матчей во втором по силе дивизионе Испании, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи. Украинец помог сохранить место в Сегунде – по итогам сезона "Альбасете" финишировал на 17-м месте.

Напомним, что прошедший сезон в Испании ознаменовался очередным скандалом. Фанаты "Райо Вальекано" оскорбляли Романа Зозулю во время матча. В конце первого тайма левые ультрас "Райо" начали скандировать "Зозуля – гр*****й нацист" (Roman Zozulia puto nazi). В ответ игроки "Альбасете" отказались выходить на второй тайм.

По итогам инцидента "Райо Вальекано" наказали 18 000 евро штрафа и закрытием трибуны ультрас на два матча. Сам поединок доиграли уже после карантина – "Райо Вальекано" одержал победу 1:0.

Смотрите, как Зозуля забивал в сборной Украины:

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чемпионат Испании Альбасете Роман Зозуля

Источник: Сегодня|Спорт

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