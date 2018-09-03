Роман Зозуля забил первый мяч в сезоне

Сегодня, 12:16

Украинский нападающий помог "Альбасете" одержать первую победу в Сегунде

Роман Зозуля. Фото ФК &quot;Альбасете&quot;
Роман Зозуля. Фото ФК "Альбасете"

Украинский нападающий испанского "Альбасете" открыл своего свои голам в новом сезоне. Форвард отличился в матче третьего тура второго по силе дивизиона Испании против "Кордобы" (3:0). Украинец появился на поле в стартовом составе и уже на четвертой минуте заработал для своей команды пенальти, который реализовал Вальдеррама, а во втором тайме уже сам Зозуля отличился ударом с 11-метровой отметки.

Зозуля впервые отличился в стартовавшем сезоне в Сегунде. В предыдущих матчах украинец выходил в стартовом составе, но результативными действиями не запомнился.

Ране мы писали, что Роман Зозуля отказался от больших денег ради клуба во второй лиге Испании и решил продлить контракт с нынешним клубом.

Во время межсезонья появилась информация, что Зозулей интересуется "Овьедо". Но болельщики выступили против возможного перехода в их клуб Зозули. Фанаты обвиняли  футболиста в нацизме и поддержке военизированных батальонов в Украине, как это ранее делали фанаты "Райо Вальекано".

Напомним, прошлой зимой Зозуля должен был отправиться в аренду в "Райо Вальекано", но фанаты мадридского клуба сорвали трансфер, обвинив украинского футболиста в фашизме и нацизме за поддержку украинской армии.

А позже стало известно, что некоторые фанаты "Райо" воевали на Донбассе на стороне боевиков.
футбол, чемпионат Испании, Альбасете, Роман Зозуля

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Сегодня|Спорт

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