Роман Зозуля забил первый мяч в сезоне

Украинский нападающий испанского "Альбасете" открыл своего свои голам в новом сезоне. Форвард отличился в матче третьего тура второго по силе дивизиона Испании против "Кордобы" (3:0). Украинец появился на поле в стартовом составе и уже на четвертой минуте заработал для своей команды пенальти, который реализовал Вальдеррама, а во втором тайме уже сам Зозуля отличился ударом с 11-метровой отметки.

Зозуля впервые отличился в стартовавшем сезоне в Сегунде. В предыдущих матчах украинец выходил в стартовом составе, но результативными действиями не запомнился.

Ране мы писали, что Роман Зозуля отказался от больших денег ради клуба во второй лиге Испании и решил продлить контракт с нынешним клубом.

Во время межсезонья появилась информация, что Зозулей интересуется "Овьедо". Но болельщики выступили против возможного перехода в их клуб Зозули. Фанаты обвиняли футболиста в нацизме и поддержке военизированных батальонов в Украине, как это ранее делали фанаты "Райо Вальекано".

Напомним, прошлой зимой Зозуля должен был отправиться в аренду в "Райо Вальекано", но фанаты мадридского клуба сорвали трансфер, обвинив украинского футболиста в фашизме и нацизме за поддержку украинской армии.

А позже стало известно, что некоторые фанаты "Райо" воевали на Донбассе на стороне боевиков.