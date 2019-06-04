Романтика по-украински: футболист сделал предложение своей девушке-красотке в Париже
Новичок "Ференцвароша" решил покончить с холостяцкой жизнью на фоне Эйфелевой башни
Украинский футболист "Шахтера" Александр Зубков, недавно перешедший на правах аренды в венгерский "Ференцварош", сделал предложение своей возлюбленной Анне в самом романтическом городе Планеты – в Париже, возле Эйфелевой башни. Девушка ответила "да".
Невеста футболиста может похвастаться 23 тысячами подписчиков в Instagram, где она делится со своими поклонниками довольно откровенными фото.
Добавим, что 22-летний Александр Зубков в текущем сезоне играл на правах аренды за "Мариуполь". На его счету 8 голов и 4 результативных передачи в 22 матчах. Действующий контракт полузащитника с "Шахтером" рассчитан до июня 2022 года.
Ранее мы писали, что жены украинских футболистов "подрались": Ирина Морозюк ногой "ударила" Анну Мандзюк в живот. В Instagram Ирины Морозюк появилось фото, на котором она якобы бьет в живот свою подругу Анну Мандзюк.
В начале мая мы писали, что жена украинского футболиста шокировала голым фото в Instagram. Тогда Ирина Морозюк вышла на новый уровень откровенности в соцсетях.
Ранее жена футболиста "Динамо" показала фото топлес. Ирина Морозюк восхитила подписчиков фотографией на фоне моря, сняв верх купальника.
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