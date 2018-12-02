Рональд Куман: "Голландии досталась самая сильная команда из второй корзины"

После сегодняшней жеребьевки отбора Евро-2020 в Дублине особое внимание было приковано к группе C, куда попала самая сильная команда из второй корзины – сборная Германии. Что интересно, досталась она в соперники сборной Голландии, с которой недавно неудачно соперничала в Лиге наций УЕФА. На их фоне Северная Ирландия, Эстония и Беларусь выглядят намного скромнее.

"Мы с нетерпением ждем следующего года, – заявил после жеребьевки главный тренер сборной Германии Йоахим Лев. – У нас интересная группа – Голландия и Северная Ирландия, тут вопросов нет. Турнир будет захватывающим. Фавориты группы – мы и голландцы, наша цель – попасть на Евро напрямую".

"Нам досталась самая сильная команда из второй корзины, – напомнил главный тренер сборной Голландии Рональд Куман. – Мы с Германией играли совсем недавно, прекрасно знаем эту команду, а они прекрасно знают нас. Остальные соперники приемлемые. Итоги этой жеребьевки я воспринимаю с оптимизмом".

Напомним, что все матчи отбора пройдут в 2019 году – с марта по ноябрь. По две команды из каждой группы выйдут в финальную стадию чемпионата Европы. Еще четыре путевки на чемпионат Европы в марте 2020 года разыграют в утешительном плей-офф победители всех групп Лиги наций: жеребьевка и что будет с победителями групп