Роналду – 35. Смотрите все голы, которые великий Криштиану забивал в ворота украинцев

За свою карьеру знаменитый португалец шесть раз огорчал Андрея Пятова и трижды - Александра Шовковского

Роналду vs Украина / Фото: Getty Images

Кому только не забивал за свою карьеру Криштиану Роналду, который в среду, 5 февраля, отмечает свое 35-летие. Не мудрено, что попали под его горячую ногу (и даже голову!) и отечественные команды. Из 722 голов Роналду на профессиональном уровне чуть более одного процента, а именно 9 мячей, пришлись на матчи Криштиану с клубами и сборной Украины.

Впрочем, пропустить от 5-кратного обладателя "Золотого мяча" ни Александру Шовковскому, которого Кришти огорчил трижды, ни Андрею Пятову, в чьих воротах Роналду расписался 6 раз, наверняка не зазорно. Похоже, уже совсем скоро наши знаменитые киперы смогут рассказывать, что пропускали от самого результативного футболиста в истории футбола – согласитесь, вряд ли португалец завершит карьеру, не обогнав по количеству забитых мячей пока что опережающих его Ромарио (734 гола) и Пеле (767).

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Кстати, в живую за пятью матчами Роналду против Украины, в которых он наколотил нам 9 голов, наблюдали 283 279 человек. При этом, напомним, несмотря пропущенный мяч от Криштиану в октябре, команда Андрея Шевченко победила португальцев 2:1 и вышла на Евро-2020. Где в плей-офф снова может пересечься с Криштиану.

Видео всех 9 голов Роналду в ворота команд из Украины

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ЛЧ-2007/08. Группа. Динамо – МЮ – 2:4

23.10.2007. Киев. НСК "Олимпийский". 42 000 зрителей

На счету Роналду – два гола

ЛЧ-2007/08. Группа. МЮ – Динамо – 4:0

07.11.2007. Манчестер. "Олд Траффорд". 75 017 зрителей

На счету Роналду – один гол

ЛЧ-2015/16. Группа. Реал – Шахтер – 4:0

15.09.2015. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу". 66 389 зрителей

На счету Роналду – три гола

ЛЧ-2015/16. Группа. Шахтер – Реал – 3:4

25.11.2015. Львов. "Арена-Львов". 33 990 зрителей

На счету Роналду – два гола

Евро-2020. Отбор. Украина – Португалия – 2:1

14.10.2019. Киев. НСК "Олимпийский". 65 883 зрителей

На счету Роналду – один гол

Напомним, недавно Роналду заподозрили во лжи: португальца обвиняют в фальшивом рекорде. Криштиану первым на планете собрал 200 млн подписчиков в Instagram, однако свыше 50 млн аккаунтов, подписанных на форварда "Ювентуса", оказались фейковыми.

Смотрите, как Роналду "отрывается" вне поля

Отпуск Криштиану Роналду. Instagram игрока

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