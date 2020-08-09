Роналду дал задание своему агенту подыскать ему новую команду: уже есть один супервариант

После досрочного вылета из Лиги чемпионов нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду засомневался в том, что ему стоит оставаться в туринском клубе. Как сообщает Footmercato, недовольный еврокубковыми провалами своей команды португалец уже попросил своего агента Жорже Мендеша изучить варианты с продолжением карьеры в другом месте.

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С туринцами Криштиану стал двукратным чемпионом Италии, однако в Лиге чемпионов его команда неизменно вылетает на ранних стадиях плей-офф – в прошлом сезоне в четвертьфинале от "Аякса", а в нынешнем уже на стадии 1/8 финала от "Лиона". При этом Роналду в одиночку тянул "Ювентус", забив все голы туринцев в плей-офф обоих евросезонов.

Криштиану Роналду. Фото: REUTERS/Massimo Pinca

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Сообщается, что агент Роналду Жорже Мендеш уже провел встречу относительно возможного перехода Криштиану со спортивным директором "ПСЖ" Леонардо, с которым он в хороших отношениях с момента перехода Кейлора Наваса в парижский клуб. Так что не исключено, что в новом сезоне мы увидим Роналду в качестве одноклубника бразильца Неймара.

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Добавим, что в своем посте в Instagram после вылета из Лиги чемпионов Роналду заинтриговал своих поклонников, отметив: "Пришло время поразмышлять, время проанализировать взлеты и падения, потому что критическое мышление – единственный способ стать лучше. Пусть этот короткий отпуск позволит нам всем принять правильные решения на будущее".

Смотрите, как Роналду вылетел из ЛЧ от "Лиона"

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