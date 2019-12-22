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Роналду должен выиграть с "Ювентусом" Суперкубок Италии у "Лацио" – мнение букмекеров

22 декабря, 18:00

Матч за итальянский трофей пройдет в Саудовской Аравии в воскресенье

Роналду с "Ювентусом" потренировался в Эль-Рияде

Роналду с "Ювентусом" потренировался в Эль-Рияде / Фото: Reuters

В Саудовской Аравии состоится второе крупное спортивное событие за месяц. В начале декабря в королевстве прошел боксерский бой за звание чемпиона мира по боксу между Энди Руисом и Энтони Джошуа. Теперь же "Ювентус" и Лацио" здесь разыграют Суперкубок Италии по футболу. К слову, онлайн матча "Ювентус" – "Лацио" идет на нашем сайте.

Фаворитом встречи, которая начнется в 18:45, букмекерские конторы считают "Юве", на который дают коэффициент около 2.07, тогда как на римлян – 3.37, на ничью – 3.35. На то, что туринская команда выиграет трофей (в основное время или позже), коэффициент – 1.55, на номинальных гостей – 2.52.

Узнайте, где смотреть матч за Суперкубок Италии "Ювентус" – "Лацио".

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В матче с примерно равной вероятностью будет забито два или три мяча. То, что забьют оба соперника, сомнений практически не вызывает: коэффициенты – 1.20 и 1.38 соответственно. Самый ожидаемый автор гола, конечно же, Криштиану Роналду (2.30), хотя Чиро Иммобиле из "Лацио" (2.80) и туринец Гонсало Игуаин (2.92) не сильно отстали.

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