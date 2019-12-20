"Роналду должны были показать желтую карточку": президент "Сампдории" – о чумовом голе португальца

Президент "Сампдории" Массимо Ферреро прокомментировал гол форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду в ворота его команды в 17-м туре чемпионата Италии. Во время результативного удара Роналду выпрыгнул вверх на 71 см, а его голова находилась на высоте 256 см от газона.

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"Хотелось бы сказать, что Криштиану должен был быть наказан желтой карточкой за такой прыжок. Он взлетел в воздух, словно самолет. Да, игру выиграл именно Роналду, но не могу отметить и своих ребят – они здорово защищались на протяжении всего матча", – в шутливой форме заявил Ферреро Football Italina.

Напомним, что в этом же матче Джанлуиджи Буффон повторил достижение Паоло Мальдини по количеству матчей в чемпионате Италии. Следующий поединок сделает вратаря "Ювентуса" абсолютным рекордсменом Серии А.

А их наставник Маурицио Сарри одержал сотую победу в чемпионате Италии: тренер "Ювентуса" побил рекорд Анчелотти. Нынешний наставник "Ювентуса" улучшил достижение бывшего на 16 поединков.

Обзор матча "Сампдория" – "Ювентус" – 1:2:

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