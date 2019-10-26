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"Роналду – гиена, а Дибала – золотой мальчик": защитник "Ювентуса" прошелся по своим партнерам

26 октября, 11:54

Кьеллини утверждает, что Криштиану не думает о роскоши, а Пауло может стать как Недвед

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

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Сегодня в девятом туре чемпионата Италии "Ювентус" на выезде сыграет с "Лечче", лидер атак туринцев Криштиану Роналду пропустит этот поединок – тренер Маурицио Сарри предоставил ему отдых. Но на накануне свое мнение о португальце итальянским СМИ высказал многолетний защитник "Старой Синьоры" Джорджо Кьеллини.

Защитник сборной Италии заметил, что, несмотря на огромные доходы, Роналду не думает о роскоши: "На каждый день у него есть важные цели. И, когда он приехал, даже в 34 года мне хотелось чему-то научиться у него".

"Криштиану уделяет очень много времени подготовке и видно, насколько он отличается от других. Он приехал с огромным желанием что-то доказать. Наши желания совпадают с его желаниями, потому что он победитель. Остается сделать так, чтоб ему было комфортно в команде, хотя он похож на гиену, в кавычках, конечно", – заявил Кьеллини.

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Пауло Дибала

Пауло Дибала / Фото: Reuters

"Прошелся" ветеран и по недавнему герою матча с "Локомотивом" в Лиге чемпионов Пауло Дибале:

"Пауло – очень тихий парень, золотой мальчик, который вырос на наших глазах. Он – человек, который не любит много говорить, а вместо этого показывает все на поле. Считаю, Пауло продолжает расти. У него была возможность уйти из команды, но он захотел остаться и прогрессировать. Не удивлюсь, если Дибала достигнет в "Ювентусе" тех же успехов, что Трезеге, Каморанези и Недвед".

Смотрите, как Пауло Дибала оформил дубль в ворота "Локомотива" – 2:1

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