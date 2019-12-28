Роналду хочет пойти по стопам Бэкхема и блистать не только на футбольном поле

Криштиану Роналду

Реклама

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, чем планирует заняться после завершения профессиональной карьеры. Ранее мы писали, что Роналду выдал худший за десятилетие показатель результативности

"Когда закончу с футболом, хотел бы возобновить учебу. Я сосредоточен на обучении, на изучении, поскольку, к сожалению, не всегда могу дать ответы на возникающие вопросы. Есть еще одна вещь, которая очаровывает, – хотел бы попробовать себя в кино как актер", – рассказал Роналду.

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

Напомним, контракт Роналду с туринским клубом рассчитан до 2022 года. Португальскому футболисту в 2022-м будет 37 лет.

Ранее в кино себя пробовали бывший игрок "Реала" Девид Бэкхем и экс-игрок "Лидса" Винни Джонс.

В нынешнем сезоне Криштиану забил 10 мячей и отдал одну результативную передачу в 14 матчах итальянской Серии А. Еще два гола и одну результативную передачу португалец записал в актив в шести встречах Лиги чемпионов

Напомним, что Роналду входит в тройку самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия. Возглавляет рейтинг легендарный боксер Флойд Мейвезер. Компанию им составляет непримиримый соперник Криштиану на футбольном поле.

Смотрите, как Роналду забил четыре гола в одном матче

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама