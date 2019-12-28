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Роналду хочет пойти по стопам Бэкхема и блистать не только на футбольном поле

28 декабря, 14:39

Португальский игрок планирует сниматься в кино

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

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Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, чем планирует заняться после завершения профессиональной карьеры. Ранее мы писали, что Роналду выдал худший за десятилетие показатель результативности

"Когда закончу с футболом, хотел бы возобновить учебу. Я сосредоточен на обучении, на изучении, поскольку, к сожалению, не всегда могу дать ответы на возникающие вопросы. Есть еще одна вещь, которая очаровывает, – хотел бы попробовать себя в кино как актер", – рассказал Роналду.

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

Напомним, контракт Роналду с туринским клубом рассчитан до 2022 года. Португальскому футболисту в 2022-м будет 37 лет.

Ранее в кино себя пробовали бывший игрок "Реала" Девид Бэкхем и экс-игрок "Лидса" Винни Джонс.

В нынешнем сезоне Криштиану забил 10 мячей и отдал одну результативную передачу в 14 матчах итальянской Серии А. Еще два гола и одну результативную передачу португалец записал в актив в шести встречах Лиги чемпионов

Напомним, что Роналду входит в тройку самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия. Возглавляет рейтинг легендарный боксер Флойд Мейвезер. Компанию им составляет непримиримый соперник Криштиану на футбольном поле.

Смотрите, как Роналду забил четыре гола в одном матче

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чемпионат Италии Криштиану Роналду Ювентус Турин

Источник: Football Italia

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