Роналду и Фигу написали в соцсетях полностью одинаковые сообщения о смерти Коби Брайанта

В мире скорбят по Коби Брайанту / Фото: Reuters

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В воскресенье в США в авиакатастрофе погиб один из самых знаменитых спортсменов в истории – баскетболист Коби Брайант. Узнайте все детали крушения вертолета Коби Брайанта: причины, реакции, пророчества, имена погибших.

Многие известные личности планеты отреагировали на смерть 41-летней легенды НБА. В том числе и португальские звезды футбола Луиш Фигу и Криштиану Роналду. Первым, еще вечером воскресенья по европейскому времени, о трагедии написал действующий футболист "Ювентуса".

Твит Криштиану, который и сейчас доступен на его странице, гласит:

"Так грустно слышать разбивающие сердце новости о смерти Коби и его дочери Джианны. Коби был настоящей легендой и вдохновением для многих. Посылаю свои соболезнования его семье и друзьям и семьям всех, кто погиб в аварии. Покойся с миром, легенда".

А примерно через три часа, уже ночью 27 января, появилось сообщение и в Twitter бывшего игрока "Реала" и "Барселоны" Фигу. Оно с точностью до слова повторяет слова Роналду.

То ли Фигу "списал" у соотечественника, то ли на футболистов работает один и тот же пресс-секретарь...

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Фанаты почтили память Коби Брайанта Видео: Reuters

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