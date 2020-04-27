Роналду и Моуринью попали в список самых ненавидимых в мировом футболе

Издание FourFourTwo составило список самых ненавидимых людей в мировом футболе. В сомнительный рейтинг попали такие звезды мирового футбола как Джон Терри, Криштиану Роналду, Жозе Моуринью и Мишель Платини, а возглавляет ТОП-10 бывший президент ФИФА Зепп Блаттер. Ранее мы писали, что Блаттер "забыл" об украинцах, называя сборную Европы всех времен. Зато включил в нее россиянина.

10. Джон Терри. Экс-футболиста "Челси" ненавидят за не забитый послематчевый пенальти в финале Лиги Чемпионов с "Манчестер Юнайтед", а также любовную интрижку с женой бывшего одноклубника Уэйна Бриджа.

9. Пит Винкельман. Бывший президент "Милтон Кейнес Донс" когда-то заявил, что он ничего не понимает в футболе, чем нажил врагов среди фанатов.

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8. Эль-Хаджи Диуф. Бывший нападающий "Ливерпуля" плевался в фанатов, а также конфликтовал с легендами мерсисайдцев Стивеном Джеррардом и Джейми Каррагером.

7. Лучано Моджи. Бывший генеральный директор "Ювентуса" оказался одним из главных участников скандала Кальчополи, который привел туринский клуб к лишению двух чемпионских титулов и ссылке в Серию В.

6. Криштиану Роналду. Португальского форварда не любят из-за нарциссизма.

5. Ричард Киз. Спортивный журналист, которые слишком часто пишет на женоненавистнические темы.

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4. Мишель Платини. Бывший президент УЕФА попался на взятке и был надолго отстранен от футбола.

3. Харальд Шумахер. Бывший вратарь сборной ФРГ нанес тяжелую травму игроку сборной Франции в полуфинале ЧМ-1982, а затем в интервью предложил оплатить ему коронки на выбитые зубы. Ранее мы писали, что вратаря "Шальке" дисквалифицировали за удар из карате в стиле Шумахера.

2. Жозе Моуринью. Португальский тренер попал в скандал с экс-врачом "Челси" Евой Карнейру, упустил нескольких футболистов, который затем стали звездами, а также раздражает болельщиков оборонительных футболом.

1. Зепп Блаттер. Бывший президент ФИФА оказался коррупционером, которого отстранили от футбола.

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Ранее мы писали, что невеста Роналду показала еще одну горячую тренировку, которую испортила дочка. Джорджина Родригес поддерживает себя в форме на карантине, но детям в это время очень скучно.

Тренировка Джорджины Родригес Видео: Instagram

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