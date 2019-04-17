Роналду и не снилось: "Динамо" стало уникальной командой этой Лиги чемпионов

Лишь киевляне в нынешнем евросезоне сумели не пропустить дома от сумасшедшего "Аякса"

Августовские "0:0" с "Аяксом". Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Благодаря выездной победе "Аякса" над "Ювентусом" (2:1) в Турине, которая позволила амстердамцам сенсационно выйти в полуфинал Лиги чемпионов, киевское "Динамо" стало автором уникального достижения. Подопечные Александра Хацкевича оказались единственной командой нынешнего еврокубкового сезона, которой "Аякс" не забивал в гостях. Хоть какое-то утешение киевлянам после вылета из Кубка Украины и почти уже проигранного золота национального чемпионата.

В нынешней Лиге чемпионов "Аякс" на выезде огорчил не только команду Криштиану Роналду. Прежде чем дважды расписаться в воротах туринцев, амстердамский клуб четырежды забил в гостях "Реалу", дважды – греческому АЕКу, по одному мячу – "Бенфике" и "Баварии". Кроме того, в квалификации ЛЧ "Аякс" отгрузил в гостях два мяча бельгийскому "Стандарду" и три – австрийскому "Грацу". И лишь киевское "Динамо", которое амстердамцы прошли на пути в групповой этап ЛЧ, сумели в своем домашнем поединке против "Аякса" сохранить ворота на "замке". Та игра на НСК "Олимпийский" закончилась со счетом 0:0 и привела к вылету динамовцев из Лиги чемпионов. Напомним, амстердамцы тогда пробились в следующий раунд благодаря выигрышу 3:1, добытому в родных стенах.

Как сообщалось ранее, помимо "Аякса", ждет своего соперника в 1/2 финала Лиги чемпионов уже и "Барселона". Во вторник каталонцы разгромили на своем поле "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:0. Два из трех мячей "Барсы" забил Лионель Месси.

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