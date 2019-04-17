Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,72
30,21
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Роналду и не снилось: "Динамо" стало уникальной командой этой Лиги чемпионов

Сегодня, 10:45

Лишь киевляне в нынешнем евросезоне сумели не пропустить дома от сумасшедшего "Аякса"

Августовские "0:0" с "Аяксом"
Августовские "0:0" с "Аяксом". Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Благодаря выездной победе "Аякса" над "Ювентусом" (2:1) в Турине, которая позволила амстердамцам сенсационно выйти в полуфинал Лиги чемпионов, киевское "Динамо" стало автором уникального достижения. Подопечные Александра Хацкевича оказались единственной командой нынешнего еврокубкового сезона, которой "Аякс" не забивал в гостях. Хоть какое-то утешение киевлянам после вылета из Кубка Украины и почти уже проигранного золота национального чемпионата.

В нынешней Лиге чемпионов "Аякс" на выезде огорчил не только команду Криштиану Роналду. Прежде чем дважды расписаться в воротах туринцев, амстердамский клуб четырежды забил в гостях "Реалу", дважды – греческому АЕКу, по одному мячу – "Бенфике" и "Баварии". Кроме того, в квалификации ЛЧ "Аякс" отгрузил в гостях два мяча бельгийскому "Стандарду" и три – австрийскому "Грацу". И лишь киевское "Динамо", которое амстердамцы прошли на пути в групповой этап ЛЧ, сумели в своем домашнем поединке против "Аякса" сохранить ворота на "замке". Та игра на НСК "Олимпийский" закончилась со счетом 0:0 и привела к вылету динамовцев из Лиги чемпионов. Напомним, амстердамцы тогда пробились в следующий раунд благодаря выигрышу 3:1, добытому в родных стенах.

Как сообщалось ранее, помимо "Аякса", ждет своего соперника в 1/2 финала Лиги чемпионов уже и "Барселона". Во вторник каталонцы разгромили на своем поле "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:0.  Два из трех мячей "Барсы" забил Лионель Месси. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Лига чемпионов, Динамо Киев, Криштиану Роналду, Аякс Амстердам

Вы сейчас просматриваете новость " Роналду и не снилось: "Динамо" стало уникальной командой этой Лиги чемпионов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Подписание киевским "Динамо" Пены – это дно": Леоненко – о трансферах своей бывшей команды

15 апреля, 14:23

Экс-форвард киевлян проехался по селекционной политике столичного клуба

"Забили бы рано или поздно": обзор победы "Динамо" над "Мариуполем"

13 апреля, 16:53

Взяв три очка на выезде, киевляне продолжили преследование "Шахтера" в чемпионской гонке

Как на самом деле выглядит Ирина Луценко: до и после пластики

Кто самая холодная мать по знаку зодиака?

Эксперт рассказал, когда начнется полноценная война Украины с РФ

«Всегда рядом»: популярный певец признался в чувствах Ани Лорак

Порошенко сказал, кому в Украине введут ежегодную "13-ю пенсию"

Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко

6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку

"Фантомас": Ани Лорак напугала сеть своей улыбкой (фото)

Макаревич высказал все поддерживающим аннексию Крыма

Влияние кофе на организм человека
Загрузка...

Онлайн матча "Барселона" – "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов – 3:0

Вчера, 22:18

Текстовая трансляция ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов в Барселоне

Где смотреть матч "Барселона" – "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов

Вчера, 21:45

Список трансляций ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов на ТВ и в интернете

Жена динамовского форварда показала свое фото с ограничением 18+

15 апреля, 12:34

Возлюбленная нападающего Франа Соля рассекретила кадры своего досуга в украинской столице

Ломаченко обещают рекордный гонорар за бой с его потенциальным "убийцей"

15 апреля, 11:20

Боксер с гондурасскими корнями обещает озолотить украинского чемпиона, а затем лишить его поясов

"Шахтер", "Динамо" и "Александрия" побеждают: результаты 24 тура украинской Премьер-лиги

14 апреля, 21:46

"Шахтер" обыграл "Зарю", "Динамо" справилось с Мариуполем, а "Львов" пал перед командой Шарана

Стала известна причина пожара в соборе Парижской Богоматери

Новая девушка Фарфана покорит вас своими перуанскими формами

Гордон: «Выведите войска или Россия прекратит существование»