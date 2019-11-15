Роналду или Месси: у кого больше хет-триков за карьеру

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду увеличил отрыв от форварда "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси по количеству хет-триков за карьеру. Это стало возможным благодаря трем голам Роналду в домашнем матче квалификации чемпионата Европы-2020 Португалия – Литва, который завершился победой хозяев со счетом 6:0. Роналду в этой игре забил два мяча с игры и один – с пенальти.

Теперь в активе Криштиану Роналду 55 хет-триков за карьеру: 9 – в составе сборной Португалии, 46 – на клубном уровне. У Лео Месси 52 хет-трика: на клубном уровне – тоже 46, а за сборную Аргентины – 6. Таким образом, Роналду опережает Месси благодаря матчам за сборную.

Роналду и Месси: статистика по хет-трикам / Фото: ESPN Реклама

Напомним, что сборная Украины, соперник Португалии в отборе на Евро-2020, в четверг в дебютном поединке в Запорожье обыграла команду Эстонии в товарищеском матче. Единственный гол на добавленных минутах со штрафного забил Роман Безус, при этом ему помог рикошет от "стенки" из игроков эстонской сборной.

Смотрите видео всех голов матча Португалия – Литва в отборе на Евро-2020

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