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Роналду рассказал из Португалии о состоянии своей мамы после инсульта

4 марта, 09:08

Вадим Авдасев

Футболист прилетел к матери из Италии, отложив тренировки св"Ювентусе"

Звездный португальский футболист Криштиану Роналду поделился с поклонниками информацией о состоянии здоровья своей мамы. Как мы вчера сообщали, мать Криштиану Роналду перенесла инсульт. Сейчас жизни Марии Долореш душ Сантуш Авейру угрозы нет.

35-летний нападающий написал в соцсетях:

"Спасибо всем за ваши сообщения, поддержку для моей мамы. В настоящее время она находится в стабильном состоянии. Я и моя семья хотели бы поблагодарить медицинскую бригаду, которая ухаживает за ней. И мы любезно просим предоставить нам в такой момент немного конфиденциальности".

Сам игрок итальянского "Ювентуса" пребывает на Родине, в Португалии. Вчера Роналду вылетел на Мадейру, узнав, что у его мамы – инсульт. Ранее 65-летняя женщина болела раком.

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Думается, футболист может пока задержаться в кругу родных. Ведь, как мы писали, полуфинал Кубка Италии между "Ювентусом" и "Миланом" отменили. Встреча должна была состояться в среду вечером в Турине.

Смотрите сюжет о том, что сын Криштиану Роналду зарегистрировался в Instagram

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