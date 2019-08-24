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Роналду – козел: французский школьник устроил скандал и похвастался в соцсетях

24 августа, 22:24

В ходе контрольной работы школьник нарисовал козла, после чего "назвал" его Роналду

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду / Фото: AFP

15-летний французский школьник Ахмед Набиль спровоцировал громкий скандал, изобразив знаменитого португальского футболиста в виде козла. Инцидент случился на одном из уроков. В ходе контрольной работы он нарисовал козла, после чего "назвал" его Роналду, сообщает The Sun.

Этим дело не ограничилось: Набиль сфотографировал свое творение и разместил пост в Twitter, который за 24 часа собрал 15 тысяч лайков. Реакции самого нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на эту ситуацию пока не последовало.

Как сообщалось ранее, американка Кэтрин Майорга обвинила в изнасиловании португальского форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду. Якобы инцидент произошел в 2009 году в Лас-Вегасе. Румынская модель Анамария Продан выдвинула свою теорию, почему эта информация всплыла только сейчас.

Недавно появилась информация, что судебный процесс по делу Криштиану Роналду и Кэтрин Майорги объявлен закрытым, но позже появилось опровержение – Адвокаты Кэтрин Майорги подали жалобу в федеральный суд.

Ранее мы писали, что Роналду не жалел денег в отпуске. Сутки пребывания на курорте в Коста-Наварино обходились 34-летнему нападающему "старой синьоры" в 8 тысяч евро. По завершении отдыха футболист оставил сотрудникам курорта около 20 тысяч евро (более полумиллиона гривен) в качестве "чаевых" за качество предоставленного обслуживания.

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Источник: СЭ

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