Роналду критикуют за побег из Италии: "Сказал, что едет к матери, а сам фотографируется у бассейна"

Бывший президент "Ювентуса" Джованни Коболли Джильи раскритиковал нападающего туринского клуба Криштиану Роналду за отъезд из Италии во время пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что 35-летний португалец отправился на родину к перенесшей инсульт матери, после чего самоизолировался на своей вилле.

"Ситуация в "Ювентусе" усложнилась, когда уехал Роналду. Он сказал, что едет к матери, а сам только и делает, что фотографируется у бассейна. Когда ради него сделали исключение, все развалилось, и другие тоже захотели уйти. Этого не должно было случиться, нужно было отправить всех на карантин", – заявил Джильи в интервью Radio Punto Nuovo.

На прошлой неделе Италию также покинули одноклубники Роналду Гонсало Игуаин, Миралем Пьянич, Сами Хедира, Дуглас Коста и Родриго Бентанкур.

Ранее мы писали, что фанаты ополчились против невесты Роналду за нарушение карантина. Девушка ходила по магазинам, вместо того чтобы находиться на карантине вместе с футболистом.

Кстати, ранее был развенчан миф: Роналду не отдаст свои отели под больницы для заразившихся коронавирусом. Появившаяся ранее новость о щедром жесте знаменитого португальского футболиста оказалась фейком.

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