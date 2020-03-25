Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,77
30,11
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Роналду критикуют за побег из Италии: "Сказал, что едет к матери, а сам фотографируется у бассейна"

25 марта, 23:23

Александр Трикиша

Футболист первым покинул расположение клуба и запустил цепную реакцию

Бывший президент "Ювентуса" Джованни Коболли Джильи раскритиковал нападающего туринского клуба Криштиану Роналду за отъезд из Италии во время пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что 35-летний португалец отправился на родину к перенесшей инсульт матери, после чего самоизолировался на своей вилле.

"Ситуация в "Ювентусе" усложнилась, когда уехал Роналду. Он сказал, что едет к матери, а сам только и делает, что фотографируется у бассейна. Когда ради него сделали исключение, все развалилось, и другие тоже захотели уйти. Этого не должно было случиться, нужно было отправить всех на карантин", – заявил Джильи в интервью Radio Punto Nuovo.

На прошлой неделе Италию также покинули одноклубники Роналду Гонсало Игуаин, Миралем Пьянич, Сами Хедира, Дуглас Коста и Родриго Бентанкур.

В тренде
Официально: бой Ломаченко – Лопес перенесен из-за коронавируса

Ранее мы писали, что фанаты ополчились против невесты Роналду за нарушение карантина. Девушка ходила по магазинам, вместо того чтобы находиться на карантине вместе с футболистом.

Кстати, ранее был развенчан миф: Роналду не отдаст свои отели под больницы для заразившихся коронавирусом. Появившаяся ранее новость о щедром жесте знаменитого португальского футболиста оказалась фейком.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Италии Криштиану Роналду Ювентус Турин коронавирус

Источник: Sportbox

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Алиев предложил Милевскому заработать на продаже защитных масок итальянцам
Алиев предложил Милевскому заработать на продаже защитных масок итальянцамФутбол
"Планета принадлежит не только людям": тренер "Шахтера" показал, как живет в условиях коронавирусаФутбол
"Очень тяжелое положение": Шевченко рассказал о состоянии своих друзей, заразившихся коронавирусомФутбол
"Все знают, что произошло в Италии. Но в Беларуси всем все равно": экс-игрок "Барсы" – о коронавирусеФутбол
Коронавирус не помог:
Коронавирус не помог: "МанСити" не избежит отстранения от Лиги чемпионовЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...