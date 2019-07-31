Вирджил ван Дейк и Садио Мане выиграли Лигу чепмионов / Фото: AFP

Роналду, Месси и другие: названы претенденты на звание лучшего футболиста мира https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/1ae/83f/5d41ae83f399c.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/1ae/83f/5d41ae83f399c.jpg 2019-07-31T18:07:17+03:00 Футбол Церемония вручения наград ФИФА пройдет 23 сентября в Милане

Международная федерация футбола назвала футболистов, которые номинированы на звание лучшего игрока года по версии ФИФА. Голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси и португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду в числе главных претендентов на награду.

В прошедшем сезоне ван Дейк выиграл Лигу чемпионов в составе "Ливерпуля", также он получил звание игрока года по версии футболистов Профессиональной футбольной ассоциации.

В сезоне-2018/19 Месси в десятый раз стал чемпионом Испании в составе "Барселоны". Во всех соревнованиях 32-летний аргентинец провел за команду 50 матчей, забив 51 мяч и сделав 22 голевые передачи. 34-летний Роналду провел за итальянский "Ювентус" 43 матча, в которых отметился 28 голами и 10 результативными передачами, завоевав титул чемпиона страны.

Среди других претендентов на звание лучшего игрока года по версии ФИФА фигурируют бывшие партнеры по голландскому "Аяксу" 19-летний защитник Маттейс де Лигт (ныне – "Ювентус") и 22-летний полузащитник Фрэнки де Йонг (ныне – "Барселона"), выступающие за сборную Нидерландов. "Аякс" выиграл чемпионат и Кубок Нидерландов, а также дошел до полуфинала Лиги чемпионов в прошедшем сезоне. Партнеры по "Ливерпулю" 27-летний египтянин Мохамед Салах и 27-летний сенегалец Садио Мане, выигравшие Лигу чемпионов и выступавшие на Кубке африканских наций, также являются претендентами на звание лучшего игрока сезона.

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Также за звание будут бороться 20-летний француз Килиан Мбаппе из ПСЖ, который помог клубу выиграть чемпионат страны, и новичок испанского "Реала" 28-летний бельгиец Эден Азар, выигравший Лигу Европы в составе английского "Челси".

Церемония вручения наград ФИФА пройдет 23 сентября в Милане.

Год назад лучшим футболистом года по версии ФИФА стал хорват Лука Модрич. Хорват выиграл голосование у Криштиану Роналду и Мохамеда Салаха. Отметим, что Модрич прервал гегемонию Роналду и Месси, которые с 2008 года никого не подпускали к награде. С 2010 по 2015 год вручалась объединенная награда ФИФА и France Football "Золотой мяч".

Напомним, сегодня в чемпионате Украины пройдут матчи первого тура:

Онлайн матча "Александрия" – "Шахтер"

Онлайн матча "Карпаты" – "Динамо"

В этом сезоне "Динамо" уже провело один официальный матч. В прошлое воскресенье, подопечные Александра Хацкевича пополнили клубный музей на один трофей. "Динамо" выиграло Суперкубок Украины-2019, добыв волевую победу над "Шахтером":

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