Роналду молится в Киеве перед игрой: видео из раздевалки НСК "Олимпийский"

Киевский стадион, где пройдет матч Украина - Португалия, Криштиану знает уже как свои пять пальцев

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

НСК "Олимпийский", где в понедельник в 21:45 прозвучит стартовый свисток в матче Украина – Португалия, уже давно знаком пятикратному обладателю "Золотого мяча" Криштиану Роналду. Знаменитый 34-летний нападающий, которого сегодня придется сдерживать футболистам Андрея Шевченко, не единожды играл на главной арене нашей страны. В последний раз это было в финале Лиги чемпионов-2018, когда нынешний форвард "Ювентуса" Роналду защищал еще цвета "Реала".

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В финале Лиги чемпионов-2018 Криштиану Роналду не забил, что, впрочем, не помешало его тогдашнему клубу "Реалу" выиграть трофей, одолев "Ливерпуль" имени Лориса Кариуса со счетом 3:1. А не так давно в сеть попало видео из раздевалки мадридцев на НСК "Олимпийский", сделанное прямо перед тем знаменитым поединком с "Ливером". Одним из героев видео стал сегодняшний соперник сборной Украины – Криштиану Роналду.

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Роналду в раздевалке НСК "Олимпийский". Финал ЛЧ-2018 Видео: Instagram

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На видео в раздевалке НСК "Олимпийский" слышны призывы футболистов "Реала": "Играем с первой минуты!", "Выходим не играть, а выиграть!", "Парни, мы будем творить историю". При этом в кадр попали интимные моменты, связанные с тем, как настраивался на киевский финал Лиги чемпионов-2018 Криштиану Роналду. Португалец достал с полочки свой талисман, несколько раз его поцеловал и, сложив руки, принялся истово молиться. После этого игроки "Реала" вместе с Зинедином Зиданом собрались в круг, прозвучал воинственный клич, и "галактикос" отправились на поле – за победой.

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Надеемся, победой на "Олимпийском" 14 октября 2019 года в матче с Украиной не сможет разжиться сборная Криштиану Роналду. Напомним, в поединке с действующими чемпионами Европы португальцами украинцам нужно не проиграть, чтобы досрочно выйти на Евро-2020.

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