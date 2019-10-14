Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,53
27,06

Роналду молится в Киеве перед игрой: видео из раздевалки НСК "Олимпийский"

14 октября, 16:34

Киевский стадион, где пройдет матч Украина - Португалия, Криштиану знает уже как свои пять пальцев

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

НСК "Олимпийский", где в понедельник в 21:45 прозвучит стартовый свисток в матче Украина – Португалия, уже давно знаком пятикратному обладателю "Золотого мяча" Криштиану Роналду. Знаменитый 34-летний нападающий, которого сегодня придется сдерживать футболистам Андрея Шевченко, не единожды играл на главной арене нашей страны. В последний раз это было в финале Лиги чемпионов-2018, когда нынешний форвард "Ювентуса" Роналду защищал еще цвета "Реала".

Читайте также: Украина Португалия смотреть онлайн матча 14 октября

В финале Лиги чемпионов-2018 Криштиану Роналду не забил, что, впрочем, не помешало его тогдашнему клубу "Реалу" выиграть трофей, одолев "Ливерпуль" имени Лориса Кариуса со счетом 3:1. А не так давно в сеть попало видео из раздевалки мадридцев на НСК "Олимпийский", сделанное прямо перед тем знаменитым поединком с "Ливером". Одним из героев видео стал сегодняшний соперник сборной Украины – Криштиану Роналду.

Реклама

Роналду в раздевалке НСК "Олимпийский". Финал ЛЧ-2018 Видео: Instagram

Читайте также: Перчатки Ломаченко, сын Добкина и постель с одесситкой: все связи Криштиану Роналду с Украиной

На видео в раздевалке НСК "Олимпийский" слышны призывы футболистов "Реала": "Играем с первой минуты!", "Выходим не играть, а выиграть!", "Парни, мы будем творить историю". При этом в кадр попали интимные моменты, связанные с тем, как настраивался на киевский финал Лиги чемпионов-2018 Криштиану Роналду. Португалец достал с полочки свой талисман, несколько раз его поцеловал и, сложив руки, принялся истово молиться. После этого игроки "Реала" вместе с Зинедином Зиданом собрались в круг, прозвучал воинственный клич, и "галактикос" отправились на поле – за победой.

В тренде
Шикарное зрелище: полная запись уничтожения Усиком Уизерспуна

Читайте также: Не забивал только Украине: смотрите все голы Криштиану Роналду в отборе Евро-2020

Надеемся, победой на "Олимпийском" 14 октября 2019 года в матче с Украиной не сможет разжиться сборная Криштиану Роналду. Напомним, в поединке с действующими чемпионами Европы португальцами украинцам нужно не проиграть, чтобы досрочно выйти на Евро-2020.

Смотрите, как Роналду забивал на прошлой неделе Люксембургу

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

нск олимпийский Реал Мадрид Криштиану Роналду Евро-2020

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина – Литва 2:0: победа имени Малиновского на 99 процентов выводит нас на Евро-2020
Украина – Литва 2:0: победа имени Малиновского на 99 процентов выводит нас на Евро-2020Футбол
Украина – Литва: где смотреть отборочный матч чемпионата Европы
Украина – Литва: где смотреть отборочный матч чемпионата ЕвропыФутбол
Украина – Литва: видео голов и лучших моментов отборочного матча Евро-2020
Украина – Литва: видео голов и лучших моментов отборочного матча Евро-2020Футбол
Бухал заменил Шастала – и тут забил Бабогло: все голы матча
Бухал заменил Шастала – и тут забил Бабогло: все голы матча "Александрия" – "Карпаты"ЧУ по футболу
Ибрагимович забил феноменальный
Ибрагимович забил феноменальный "стоячий" гол "Динамо" и заставил вспомнить РоналдиньоФутбол
Макгрегор отдыхает: футболисты в Гватемале принялись избивать друг друга кулаками и с ноги
Макгрегор отдыхает: футболисты в Гватемале принялись избивать друг друга кулаками и с ногиФутбол

Новости партнеров

Loading...