Роналду может установить в Киеве новый рекорд Лиги чемпионов

В главном матче турнира "Реал" встретится с "Ливерпулем"

Год назад Криштиану Роналду стал лишь третьим в истории игроком, который четырежды побеждал в финалах Лиги чемпионов УЕФА. До него подобное удавалось Андресу Иньесте и Кларенсу Зеедорфу.

Если "Реал" отпразднует успех в киевском финале, в котором сразится с "Ливерпулем", 33-летний португалец станет пятикратным победителем Лиги чемпионов. Свою первую победу форвард одержал 10 годами ранее в рядах "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что букмекеры начали принимать ставки на финал Лиги чемпионов в Киеве.

Роналду побеждал в Лиге чемпионов в сезонах 2007/08 ("Манчестер Юнайтед"), 2013/14, 2015/16, 2016/17 ("Реал") годов.

Иниеста и Зеедорф – два других игрока, которые добились такого же результата. Голландец – единственный футболист, побеждавший в финалах в составе трех разных клубов.

Победы Иньесты в Лиге чемпионов: 2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15 ("Барселона"). Победы Зеедорфа в Лиге чемпионов: 1994/95 ("Аякс"), 1997/98 ("Реал"), 2002/03, 2006/07 ("Милан").

Еще три игрока являются четырехкратными победителями Лиги чемпионов, но участвовали только в трех выигранных финалах:

Хави Эрнандес: 2006*, 2009, 2011, 2015 ("Барселона")

Лионель Месси: 2006*, 2009, 2011, 2015 ("Барселона")

Жерар Пике: 2008*, 2009, 2011, 2015 ("Манчестер Юнайтед", "Барселона")

*не играл в финале

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду сможет сыграть в финале Лиги чемпионов против "Ливерпуля" 26 мая в Киеве: травма лидера "Реала" в "Эль-Класико" против "Барселоны" оказалась несерьезной.