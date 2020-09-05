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Роналду может забить свой 100-й гол за сборную: прогноз на матч Португалия – Хорватия

5 сентября, 15:35

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов

Португальцы сделают все возможное, чтобы их главная звезда Криштиану Роналду оформил голевой юбилей

Сегодня сборная Португалии на стадионе "Драгау" в Порту принимает команду Хорватии в первом туре нового сезона Лиги наций УЕФА. В ожидании поединка (онлайн матча Португалия – Хорватия начнется в 21:45) предлагаем послушать анонс матча и прогноз на игру от известного футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

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Победители исторического первого сезона Лиги наций берутся за защиту титула. А Криштиану Роналду предпримет попытку забить свой сотый гол за сборную. Тогда как Вильям Карвалью, Пицци и Рафа Сильва не получили вызовы. После поражения от сборной Украины в Киеве португальцы добыли две победы, не пропустив ни разу при восьми забитых голах.

Хорваты в предыдущем розыгрыше Лиги наций заняли последнее место в своей группе, но не проигрывали в шести последних матчах 2019 года. Из-за травм им не помогут трое защитников – Понграчич, Перич и Матей Митрович. Не получил вызов Мислав Оршич из "Динамо" Загреб. К тому же эта сборная все еще учится работать без Модрича и Ракитича, которые завершили карьеру на национальном уровне.

Между собой сборные Португалии и Хорватии играли пять раз. Интересно, что до 2018 года за португальцами было четыре победы без пропущенных голов и только последняя встреча завершилась ничьей 1:1.

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Португальцы видятся фаворитами противостояния. Абсолютно точно, что команда предпримет достаточно усилий, чтобы Роналду оформил голевой юбилей, на это тоже можно пробовать обратить внимание.

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Смотрите обзор матча, в котором сборная Украины обыграла Португалию:

Все подробности в спецтеме Лига наций

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прогноз анонс сборная Хорватии сборная Португалии Лига наций

Источник: Сегодня|Спорт

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