Роналду на последних секундах спасает "Ювентус" в Кубке Италии

Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Состоялся второй полуфинал Кубка Италии – "Милан" на своем поле упустил победу над "Ювентусом" на последних секундах встречи. Счет был открыт во втором тайме благодаря результативному удару Анте Ребича, но уже в добавленное время Криштиану Роналду реализовал пенальти и оставил вопрос о финалисте открытым. Интересно, что вчера на этом же стадионе "Интер" проиграл "Наполи" со счетом 0:1. Ответная встреча пройдет 4 марта в Турине, "Наполи" и "Интер" встретятся днем позже.

К слову, дважды в матче рефери применял Систему видеопомощи арбитра – когда не назначил пенальти в ворота Милана в середине второго тайма после падения Куадрадо и в моменте с назначением 11-метрового на последних минутах.

Отметим, что ответный матч пропустит Тео Эрнандес, заработавший сегодня красную карточку на 71-й минуте, а также Златан Ибрагимович – у шведа перебор желтых карточек.

"Милан" – "Ювентус" – 1:1

Гол: Ребич (61) – Роналду (90+3, пен)

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"Милан": Доннарумма, Калабрия, Романьоли, Тео, Кьер, Кастильехо (Салемакерс, 80), Кессиэ, Беннасер, Чалханоглу (Лукас Пакета, 87), Ибрагимович, Ребич (Лаксальт, 74).

"Ювентус": Буффон, Бонуччи, Алекс Сандро, Де Шильо (Игуаин, 69), де Лигт, Пьянич, Матюиди (Рабьо, 73), Рэмзи (Бентанкур, 63), Куадрадо, Роналду, Дибала.

Предупреждения: Ибрагимович (29), Рэмзи (30), Тео (42), Кессиэ (58), Кастильехо (69), Калабрия (90).

Удаление: Тео (71).

Кстати, ранее мы писали, что Ибрагимович побил невероятный рекорд прошлого века. Златан стал самым возрастным футболистом, забивавшим в миланском дерби. Швед сделал это в 38 лет и 129 дней.

Смотрите, как Ибрагимович забивает в Италии:

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