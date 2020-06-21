Роналду нагрубил тренеру "Ювентуса" на глазах у всей команды: подробности конфликта

Криштиану отказался играть на той позиции, которую приготовил ему Сарри. После скандала туринцы проиграли титул

У нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду произошел конфликт с главным тренером команды Маурицио Сарри. Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, он случился перед недавним финалом Кубка Италии, в котором "Ювентус" неожиданно проиграл "Наполи" в серии пенальти, при этом до удара с 11-метровой отметки Роналду очередь даже не дошла.

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По данным итальянских СМИ, причиной инцидента стало место Криштиану в тактических построениях "Ювентуса". Сарри попросил Роналду сыграть в центре нападения, однако футболист в грубой форме отказал тренеру. 5-кратный обладатель "Золотого мяча" заявил, что на протяжении всей карьеры действовал слева и не собирается играть на острие. В итоге, в центре нападения у туринцев в матче с "Наполи" сыграл аргентинец Пауло Дибала.

Маурицио Сарри и Криштиану Роналду / Фото: Reuters

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Отмечается, что конфликт между Сарри и Роналду произошел на глазах у всей команды. Действия португальца могли серьезно подорвать авторитет главного тренера "Ювентуса" в глазах футболистов.

Как мы писали ранее, после поражения от "Наполи" тренер "Ювентуса" раскритиковал Роналду. "Криштиану не хватает остроты, чтобы делать то, что у него получается лучше всего", – заявил Сарри.

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