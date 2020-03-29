Роналду нарушил карантин, выйдя гулять с Джорджиной и двухлетними детьми без масок

Лицо португальского нападающего "Ювентуса" сразу скривилось, когда он увидел, что его снимают папарацци

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не выдержал заточения в своем особняке в Фуншале на португальском острове Мадейра и вместе с родней выбрался во время карантина на прогулку. Правда, радостное лицо 5-кратного обладателя "Золотого мяча" тут же скривилось, когда он заметил, что его снимают папарацци. Ранее мама Роналду вернулась домой после инсульта.

Криштиану отправился погулять вместе со своей возлюбленной Джорджиной Родригес, при этом у каждого из них было по коляске. Футболист и Джоржина взяли с собой двойнят Еву и Матео – детей нападающего от суррогатной матери, которым в июне выполнится по три годика. Во время прогулки Ева, которую вез Кришти, вовсю игралась с телефоном.

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Отметим, что накануне власти Португалии призвали своих граждан не выходить из дома без крайней необходимости. На данный момент, в стране зафиксировано порядка шести тысяч случаев заражения коронавирусом, из которых 119 – летальные. Тем не менее, ни на Роналду, ни на его родных во время прогулки не было защитных масок.

Ранее мы рассказывали, что Криштиану купил пять аппаратов искусственной вентиляции легких для больниц Мадейры, после чего Роналду пополнил свою коллекцию элитных машин, заплатив 9,5 млн евро за спорткар Bugatti Centodieci.

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