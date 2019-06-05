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Роналду – не насильник: суд закрыл дело о половой связи Криштиану с американкой

5 июня, 10:36

Модель из США отозвала обвинения в адрес футболисту

Роналду и Майорга
Роналду и Майорга. Фото: Facebook

Судебный процесс по обвинению в изнасиловании форвардом сборной Португалии и туринского Ювентуса Криштиану Роналду американки Кэтрин Майорги объявлен закрытым. Об этом сообщает Bloomberg. "В мае в суд Лас-Вегаса поступил запрос о прекращении дела на добровольных началах. Подробности пока не разглашаются, да и адвокат Роналду и девушки еще не давал комментариев", – сообщает источник. Напомним, американка Кэтрин Майорга – журналистка и модель - подала в суд на Роналду. Девушка заявила, что у футболиста с ней была недобровольная половая связь. Криштиану все обвинения в свой адрес всячески отрицал.

Как сообщалось ранее, американка Кэтрин Майорга обвинила в изнасиловании португальского форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду. Якобы инцидент произошел в 2009 году в Лас-Вегасе. Позднее Роналду заплатил Майорге 375 тысяч долларов, чтобы она "не распространялась о подробностях той ночи".

Между тем развивается другой интимный скандал. В изнасиловании обвиняется форвард ПСЖ Неймар. Как мы писали, в деле об изнасиловании полиция конфисковала телефон у Неймара и вскоре допросит футболиста. Бразильский футболист получил отсрочку из-за матчей в составе национальной сборной.

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Тег изнасилование, Криштиану Роналду

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Сегодня|Спорт

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