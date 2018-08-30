Роналду не стал лучшим футболистом Лиги чемпионов

Лучшим футболистом Лиги чемпионов прошлого сезона признан полузащитник Лука Модрич. Вместе с "Реалом" он выиграл турнир, победив в финале "Ливерпуль" (3:1). "Реал" вместе с Модричем выиграл ЛЧ в третий раз подряд. Также хорват был признан лучшим полузащитником турнира. На награду также претендовали Криштиану Роналду и Мохамед Салах.

У женщин аналогичную награду получила форвард "Вольфсбурга" Пернилл Хардер.

Награду лучшему нападающему прошлого сезона по версии УЕФА получил Криштиану Роналду. В прошлом сезоне португалец играл за "Реал", а теперь защищает цвета "Ювентуса".

Награду лучшему защитнику прошлого сезона получил также игрок "Реала" – капитан мадридского клуба Серхио Рамос.

Лучшим вратарем стал голкипер "Реала" и сборной Коста-Рики Кейлор Навас.

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед", "Реала" и сборной Англии Дэвид Бекхэм стал обладателем награды президента УЕФА за 2018 год. Именно его выбрал нынешний глава организации Александер Чеферин.

Англичанин, который получил награду во время жеребьевки Лиги чемпионов в Монако, в ходе карьеры провел за клубы и сборную 762 матча, забил 130 мячей. В 1990 году вместе с "Манчестер Юнайтед" он выиграл Лигу чемпионов.

В 2015 году он основал "7: Фонд ЮНИСЕФ Дэвида Бекхэма", целью которого является оказание помощи детям и борьба с жестокостью по отношению к ним. Кроме того, фонд работает над тем, чтобы у детей была возможность посещать школу и получать образование.