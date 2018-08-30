Роналду не стал лучшим футболистом Лиги чемпионов

Сегодня, 21:11

Награду лучшему по итогам прошлого сезона получил Лука Модрич

Лучшим футболистом Лиги чемпионов признали Луку Модрича. Фото AFP
Лучшим футболистом Лиги чемпионов признали Луку Модрича. Фото AFP

Лучшим футболистом Лиги чемпионов прошлого сезона признан полузащитник Лука Модрич. Вместе с "Реалом" он выиграл турнир, победив в финале "Ливерпуль" (3:1). "Реал" вместе с Модричем выиграл ЛЧ в третий раз подряд. Также хорват был признан лучшим полузащитником турнира. На награду также претендовали Криштиану Роналду и Мохамед Салах.

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У женщин аналогичную награду получила форвард "Вольфсбурга" Пернилл Хардер.

Награду лучшему нападающему прошлого сезона по версии УЕФА получил Криштиану Роналду. В прошлом сезоне португалец играл за "Реал", а теперь защищает цвета "Ювентуса".

Награду лучшему защитнику прошлого сезона получил также игрок "Реала"  – капитан мадридского клуба Серхио Рамос.

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Лучшим вратарем стал голкипер "Реала" и сборной Коста-Рики Кейлор Навас.

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Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед", "Реала" и сборной Англии Дэвид Бекхэм стал  обладателем награды президента УЕФА за 2018 год. Именно его выбрал нынешний глава организации Александер Чеферин.

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Англичанин, который получил награду во время жеребьевки Лиги чемпионов в Монако, в ходе карьеры провел за клубы и сборную 762 матча, забил 130 мячей. В 1990 году вместе с "Манчестер Юнайтед" он выиграл Лигу чемпионов.

В 2015 году он основал "7: Фонд ЮНИСЕФ Дэвида Бекхэма", целью которого является оказание помощи детям и борьба с жестокостью по отношению к ним. Кроме того, фонд работает над тем, чтобы у детей была возможность посещать школу и получать образование.

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УЕФА, Лига чемпионов, Криштиану Роналду, Серхио Рамос, Кейлор Навас, Лука Модрич

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