Роналду не жалеет денег в отпуске: футболист оставил полмиллиона "чаевых"
Португалец впечатлен уровнем сервиса на греческом курорте
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду щедро отблагодарил сотрудников курорта Коста-Наварино, где он отдыхал с семьей, сообщает Corriere dello Sport. По информации источника, на греческом курорте португалец и его семья провели семь дней.
Сутки пребывания в Коста-Наварино обходились 34-летнему нападающему "старой синьоры" в 8 тысяч евро. По завершении отдыха футболист оставил сотрудникам курорта около 20 тысяч евро (более полумиллиона гривен) в качестве "чаевых" за качество предоставленного обслуживания.
В "Ювентус" Роналду перешел летом прошлого года из "Реала". Трансфер португальца обошелся "старой синьоре" в 117 миллионов евро. В минувшем сезоне на клубном уровне форвард провел 43 матча. На его счету 28 забитых мячей и 13 результативных передач.
Интересно, что год назад Роналду вел переговоры с представителями "Ювентуса" именно в этом отеле и по окончании переговоров остался впечатлен сервисом на греческом курорте, что оставил сотрудникам отеля огромные чаевые – 19 600 евро.
Ранее мы писали, что СМИ разнюхали сумму, за которую Роналду снял яхту для встречи с новым тренером "Юве". Пятикратный обладатель "Золотого мяча" во время своего отпуска не разменивается по мелочам.
Кстати, на днях португалец, являющийся соперником сборной Украины в отборе на Евро-2020, показал, как именно развлекался на этой яхте. Ну, честное слово – как ребенок!
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