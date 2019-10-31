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Роналду облачился в устрашающий образ и принялся пугать партнеров по команде

31 октября, 15:43

Португалец выступил в образе клоуна

Терминатор Криштиану Роналду

Терминатор Криштиану Роналду / Фото: Facebook

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Звезда сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду решил весело отметить Хэллоуин.

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34-летний форвард туринского опубликовал в своем Instagram видео, на котором показал свой наряд на Хэллоуин. Роналду предстал в маске и костюме персонажа фильма "Оно" по книге Стивена Кинга.

INSTAGRAM

Криштиану ходил по коридорам и пугал партнеров по команде. В нынешнем сезоне Криштиану Роналду сыграл в 11 матчах за туринский клуб в во всех турнирах, отметился шестью забитыми голами и отдал одну голевую передачу.

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Кстати, журналисты из Италии раскрыли тайну победителя "Золотого мяча". Нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду посетили журналисты France Football. Представители издания, которое ежегодно вручает премию Золотой мяч, побывали в Турине.

Как Криштиану Роналду проводит отпуск, смотрите видео:

Отпуск Криштиану Роналду. Instagram игрока

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чемпионат Италии Криштиану Роналду Ювентус Хэллоуин 2019

Источник: Сегодня|Спорт

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