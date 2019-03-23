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"Роналду очень злой ушел в раздевалку": Тарас Степаненко поделился инсайдом Александра Зинченко

Сегодня, 13:10

Полузащитник нашей сборной поведал, как им даже без персональной опеки удалось оставить Кришти на голодном пайке

Злой Криштиану Роналду
Злой Криштиану Роналду. Фото: AFP
"Роналду очень злой ушел в раздевалку": Тарас Степаненко поделился инсайдом Александра Зинченко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/614/8de/5c96148de5ab4.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/614/8de/5c96148de5ab4.png Футбол Полузащитник нашей сборной поведал, как им даже без персональной опеки удалось оставить Кришти на голодном пайке

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал ничью с Португалией (0:0) в первом матче отборочного турнира Евро-2020. 

"Все устали очень сильно. Тяжелая игра, было много навесов, ударов по воротам, но, слава Богу, выстояли. Тяжелый матч, на самом деле, энергозатратный, – признался Тарас Степаненко. – В конце матча уже посматривали на табло. Считаю, ничья – хороший результат. Португалия – команда высокого уровня, они держали темп не скажу, что высокий, но держали. Мы выдержали, не скажу, что физически подсели. Саня Зинченко общался с Бернарду Силвой (португальским одноклубником по "МанСити"), тот сказал, что Роналду очень злой ушел в раздевалку".

"Особых установок насчет Роналду не было, – добавил Степаненко. – Были командные установки, как играть с Португалией. Персонально с Роналду никто не играл. Знали его сильные качества, он и по воротам бил, и подавал, и все, что мог для команды делал. Но не может человек постоянно один команду тащить".

Как сообщалось ранее, Криштиану Роналду избежал дисквалификации за непристойный жест.

Также сообщалось, что Роналду будет возвращать людям уверенность в себе с помощью трансплантации волос.

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Тег Сборная Украины, Криштиану Роналду, сборная Португалии, Евро-2020

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Источник:

ua.tribuna.com

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