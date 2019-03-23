"Роналду очень злой ушел в раздевалку": Тарас Степаненко поделился инсайдом Александра Зинченко

Полузащитник нашей сборной поведал, как им даже без персональной опеки удалось оставить Кришти на голодном пайке

Злой Криштиану Роналду. Фото: AFP

"Роналду очень злой ушел в раздевалку": Тарас Степаненко поделился инсайдом Александра Зинченко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/614/8de/5c96148de5ab4.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/614/8de/5c96148de5ab4.png 2019-03-23T13:10:00+02:00 Футбол Полузащитник нашей сборной поведал, как им даже без персональной опеки удалось оставить Кришти на голодном пайке

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал ничью с Португалией (0:0) в первом матче отборочного турнира Евро-2020.

"Все устали очень сильно. Тяжелая игра, было много навесов, ударов по воротам, но, слава Богу, выстояли. Тяжелый матч, на самом деле, энергозатратный, – признался Тарас Степаненко. – В конце матча уже посматривали на табло. Считаю, ничья – хороший результат. Португалия – команда высокого уровня, они держали темп не скажу, что высокий, но держали. Мы выдержали, не скажу, что физически подсели. Саня Зинченко общался с Бернарду Силвой (португальским одноклубником по "МанСити"), тот сказал, что Роналду очень злой ушел в раздевалку".

"Особых установок насчет Роналду не было, – добавил Степаненко. – Были командные установки, как играть с Португалией. Персонально с Роналду никто не играл. Знали его сильные качества, он и по воротам бил, и подавал, и все, что мог для команды делал. Но не может человек постоянно один команду тащить".

Как сообщалось ранее, Криштиану Роналду избежал дисквалификации за непристойный жест.

Также сообщалось, что Роналду будет возвращать людям уверенность в себе с помощью трансплантации волос.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Роналду очень злой ушел в раздевалку": Тарас Степаненко поделился инсайдом Александра Зинченко". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ua.tribuna.com Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.