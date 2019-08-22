Роналду остался без главного тренера: "Ювентус" сделал заявление по здоровью Сарри

Первые два поединка сезона туринцы проведут без своего наставника, который борется с пневмонией

Маурицио Сарри / Фото: Getty Images

Туринский "Ювентус" на официальном сайте объявил, что главный тренер команды Маурицио Сарри пропустит первые два матча Серии А в сезоне-2019/20 из-за пневмонии. 24 августа "Ювентус" со своей звездой Криштиану Роналду на выезде сыграет с "Пармой", а через неделю дома встретится с "Наполи", который Сарри возглавлял с 2015 по 2018 год.

Напомним, что у Маурицио Сарри диагностировали пневмонию несколько дней назад. Сегодня, 22 августа, 60-летний специалист прошел дополнительные медицинские тесты, которые показали улучшение. Чтобы итальянец мог полностью выздороветь, было принято решение освободить его от первых двух матчей Серии А в нынешнем сезоне.

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При этом "Ювентус" сообщил, что несмотря на болезнь, Сарри сегодня пришел в тренировочный комплекс клуба, чтобы скоординировать работу со своим штабом.

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Отметим, что ранеежурналисты вынудили тренера "Ювентуса" бросить курить. В Нанкине журналист спросил наставника туринцев, пробовал ли тот китайские сигареты. Сарри не выдержал и заявил, что бросает курить. Сообщается, что такое решение итальянец принял из-за постоянных вопросов журналистов о своей пагубной привычке.

Также мы писали, что фаны "Наполи" жестко отомстили Сарри за согласие стать тренером Роналду. Болельщики неаполитанцев не простили своему бывшему наставнику подписания контракта с "Ювентусом" и сорвали со стены здания в Неаполе табличку, гласившую о том, что в этом доме жил ставший звездой тренерского цеха специалист.

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