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Роналду-папаша: звездный футболист выгуливает дочурку на свежем воздухе в Португалии

30 апреля, 15:00

Андрей Фоменко

Криштиану находит время не только для тренировок, но и для семейных дел

Пока что спортивные баталии не вернулись к жизни, атлеты продолжают заниматься другими делами. Знаменитый форвард итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду пока что находится на родной Мадейре, где поддерживает форму в кругу семьи. Причем 35-летний футболист не только тренируется, но и постоянно уделяет время родным. Недавно Роналду поделился мимишным видео с младшим сыном на карантине.

Криштиану регулярно сообщает о своих делах в соцсетях. На последней фотографии он показал, как прогуливается с маленькой дочуркой. Подписал ее парень просто: "Моменты", а хештегом поставил "Оставайтесь в безопасности".

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К слову, Роналду и Моуринью попали в список самых ненавидимых в мировом футболе.

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Как известно, у звездного футболиста – четверо детей. Трое из них родились от суррогатных матерей: Криштиану-младший в 2010 году, Ева и Мэтью летом 2017-го. В ноябре 2017 года невеста игрока Джорджина Родригес родила девочку Алану-Мартину.

Читайте, как Роналду таскает гантели и готовится выйти на поле.

Смотрите, как Роналду забивал за "Ювентус" в чемпионате Италии

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