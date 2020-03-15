Роналду переделает свои отели на бесплатные больницы для заразившихся коронавирусом

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду предоставит свою сеть отелей в Португалии в качестве госпиталей для заразившихся коронавирусом, где они смогут проживать бесплатно на время лечения. Также футболист будет лично платить докторам и рабочим в отелях.
Ранее мы писали, что Роналду отказался возвращаться в "Ювентус" из-за коронавируса у одноклубника. 5-кратный обладатель "Золотого мяча" намерен пересидеть пандемию у себя на Мадейре.
Напомним, накануне на официальном сайте "Ювентуса" сообщили, что у защитника туринцев Даниэле Ругани диагностировали коронавирус. Клуб изолирует футболиста, а также всех, кто с ним контактировал. "Я в порядке, – отметил при этом у себя в Instagram сам Ругани. – Призываю всех соблюдать правила предосторожности, потому что вирус не делает исключений!"
Кстати, вчера прозвучало заявление УЕФА относительно переноса Евро-2020 из-за коронавируса. Член исполкома УЕФА Эвелина Кристиллин признала: турнир нужно сместить на следующий год.
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