Роналду переделает свои отели на бесплатные больницы для заразившихся коронавирусом

Звездный футболист сам будет платить врачам и рабочим в отелях

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду предоставит свою сеть отелей в Португалии в качестве госпиталей для заразившихся коронавирусом, где они смогут проживать бесплатно на время лечения. Также футболист будет лично платить докторам и рабочим в отелях.

Ранее мы писали, что Роналду отказался возвращаться в "Ювентус" из-за коронавируса у одноклубника. 5-кратный обладатель "Золотого мяча" намерен пересидеть пандемию у себя на Мадейре.

Реклама

Напомним, накануне на официальном сайте "Ювентуса" сообщили, что у защитника туринцев Даниэле Ругани диагностировали коронавирус. Клуб изолирует футболиста, а также всех, кто с ним контактировал. "Я в порядке, – отметил при этом у себя в Instagram сам Ругани. – Призываю всех соблюдать правила предосторожности, потому что вирус не делает исключений!"

В тренде Футбол проигрывает коронавирусу: мнение комментатора Кирилла Круторогова

Кстати, вчера прозвучало заявление УЕФА относительно переноса Евро-2020 из-за коронавируса. Член исполкома УЕФА Эвелина Кристиллин признала: турнир нужно сместить на следующий год.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама