Роналду переплюнул 36-летний француз: назван лучший игрок чемпионата Италии

Французский футболист успешно дебютировал в своей новой команде

Франк Рибери / Фото: Reuters

Французский полузащитник "Фиорентины" Франк Рибери опередил главную звезду Серии А Криштиану Роналду и был признан лучшим игроком итальянской Серии А в сентябре, сообщает Football Italia. В сентябре хавбек принял участие в пяти матчах итальянского национального чемпионата (четыре – в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу.

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36-летний Рибери перешел в "Фиорентину" в летнее трансферное окно из "Баварии" на правах свободного агента. Контракт полузащитника с флорентийским клубом действителен до лета 2021 года.

"Фиорентина", набрав восемь очков, занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А. В 7-м туре "фиалки" встретятся с "Удинезе". Матч состоится 6 октября.

Что касается Криштиану Роналду, то он установил новый рекорд Лиги чемпионов. Португалец повторил рекорд Рауля по количеству соперников, которым он забивал в Лиге чемпионов.

Кстати, ранее мы писали, что Роналду одержим успехом и хочет завязать с футболом. Португальский футболист планирует попробовать себя в чем-то другом.

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