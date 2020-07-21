Роналду – первый футболист в истории с 50 и более голами в чемпионатах Англии, Испании и Италии

До "Ювентуса" Криштиану забивал за "Манчестер Юнайтед" и "Реал"

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду установил историческое достижением в матче 34-го тура c римским "Лацио" (2:1) – сообщает Opta в Twitter.

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Благодаря двум забитым мячам в ворота римской команды теперь у 35-летнего Роналду по 50 или более голов сразу в трех сильнейших европейских лигах. Криштиану – первый в истории футболист с 50+ голов в трех топовых чемпионатах Европы – итальянской Серии А с "Ювентусом", испанской Ла Лиге с "Реалом" и английской Премьер-лиге с "Манчестер Юнайтед".

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Напомним, что Роналду перешел в "Ювентус" летом 2018 года из мадридского "Реала". Сумма трансфера португальца составила 117 миллионов евро. В нынешнем сезоне 35-летний форвард принял участие в 30 матчах чемпионата Италии (все – в основном составе), в которых стал автором 30 забитых мячей (12 – с пенальти), а также отдал 6 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

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Ранее мы сообщали, что самый популярный человек на планете останется в Италии. Форвард Криштиану Роналду и тренер Маурицио Сарри останутся в "Ювентусе" на следующий сезон.

Смотрите, как Криштиану Роналду забивал "Лацио"

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