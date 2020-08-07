Роналду по-своему подготовился к Лиге чемпионов: постригся и поменял прическу

В пятницу вечером "Ювентус" и "Лион" проведут в Италии повторный матч 1/8 финала

Сегодня после почти пятимесячного перерыва продолжается розыграш футбольной Лиги чемпионов. Один из поединков 1/8 финала пройдет в итальянском Турине. Наш сайт уже начал онлайн матча Лиги чемпионов "Ювентус" – "Лион". Знаменитый форвард "Юве" Криштиану Роналду объявил о своей готовности к рестарту турнира.

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В пятницу 35-летний португалец показал еще одну фотографию на своей страничке в Instagram, где предстал в форме "Ювентуса" с новой прической. Криштиану постриг свои кудряшки, ведь ранее, в конце июня, Роналду сделал новую прическу – как у Хуана Куадрадо. "Прекрасное соревнование вернулось", – сделал подпись звездный игрок.

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А чуть ранее он поделился фотографией в круге семьи, где чувствует себя любимым.

INSTAGRAM

Также в пятницу состоится еще один поединок Лиги чемпионов, в котором бывшая команда Криштиану, "Реал", будет сражаться с "Манчестер Сити" в Англии.

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Смотрите, как португалец забивал за "Ювентус" в чемпионате Италии в ворота "Лацио":

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