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Роналду победил пчелиную инфекцию: фото Криштиану после антибиотиков

6 сентября, 19:12

Олег Люлька Олег Люлька

Нападающий "Ювентуса" пропустил матч Лиги наций против Хорватии, но готов сыграть 8 сентября со шведами

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, из-за укуса пчелы пропустивший матч с Хорватией в субботу, снова в строю. Инфекция на пальце правой ноги 5-кратного обладателя "Золотого мяча" побеждена благодаря антибиотикам. "Рад вернуться!" – написал 35-летний форвард у себя в Instagram, прикрепив фотографии с тренировки.

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Отметим, что накануне даже без Роналду Португалия разгромила Хорватию 4:1. Но уже в следующем матче против шведов 8 сентября тренер португальцев сможет рассчитывать на Криштиану. "Он уже тренировался, чувствует себя лучше. Роналду поедет в Швецию", – заявил Фернанду Сантуш.

INSTAGRAM

Напомним, что во время матча Португалия – Хорватия в Порту Роналду болел за свою команду на трибунах арены. При этом находился без маски, что не укрылось от глаз организаторов, и Криштиану в вежливой форме попросили-таки ее надеть. Футболист сначала удивился, посмотрел на партнеров (одному из них тоже сделали замечание), но затем молча покорился требованию.

При этом пребывание Роналду на трибунах во время матча Португалия – Хорватия не обошлось без казуса. Ему не удалось съесть банан. Тот предательски выскочил из рук КриРо и ускакал. Шкурку банана футболист выбросил в пакет для мусора, а вот сам фрукт искать уже не стал.

Смотрите, как Португалия обыграла Хорватию 4:1

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Все подробности в спецтеме Лига наций

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инфекция Криштиану Роналду сборная Португалии Лига наций

Источник: Сегодня|Спорт

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