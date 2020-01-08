Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,68
26,39

Роналду похвастался своими мышцами, которым позавидует сам Шварценеггер

8 января, 15:58

Португальский игрок готовится к следующему поединку

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду выложил в Instagram новое фото, где похвастался своими мышцами.

Читайте также: Роналду больше всех среди футболистов заработал в Instagram в 2019 году

34-летний футболист позирует в тренажерном зале с гирей в полуприседе, на фото четко просматриваются разнообразные группы мышц. "Утренняя тренировка", – подписал публикацию Роналду.

Реклама

В нынешнем сезоне Роналду забил 15 голов и отдал две результативные передачи в 21 матче за "Ювентус" во всех турнирах. В следующем туре чемпионата Италии "бьянконери" сыграют против "Ромы" на выезде.

В тренде
"Арсенал" – "Манчестер Юнайтед": онлайн трансляция матча Премьер-лиги
"Арсенал" - "Манчестер Юнайтед": онлайн трансляция матча

Напомним, что на днях Роналду сыграл в футбол с родившимся без ног мальчиком из Казахстана. Позже португальский футболист сфотографировался с ним на память.

Также сообщалось, что Роналду выдал худший за десятилетие показатель результативности. Криштиану забил в этом году 39 голов. Свой рекорд результативности, 69 голов, Роналду установил в 2013 году. С тех пор ежегодно его результативность снижается.

Смотрите феноменальный гол Роналду с третьего этажа:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Италии Криштиану Роналду Ювентус Турин

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прогноз и результаты 18-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица
Прогноз и результаты 18-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблицаФутбол
Гении, кудесники и чародеи: ТОП футболистов, завершивших карьеру в 2019-м
Гении, кудесники и чародеи: ТОП футболистов, завершивших карьеру в 2019-мФутбол
Прогноз, расписание и результаты 20-го тура чемпионата Англии, турнирная таблица
Прогноз, расписание и результаты 20-го тура чемпионата Англии, турнирная таблицаФутбол
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в ринг
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в рингФутбол
Футбольный матч среди заключенных завершился массовой стрельбой: убиты 16 человек
Футбольный матч среди заключенных завершился массовой стрельбой: убиты 16 человекФутбол
Прогноз, расписание и результаты 19-го тура чемпионата Испании по футболу
Прогноз, расписание и результаты 19-го тура чемпионата Испании по футболуФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...