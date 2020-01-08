Роналду похвастался своими мышцами, которым позавидует сам Шварценеггер

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду выложил в Instagram новое фото, где похвастался своими мышцами.

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34-летний футболист позирует в тренажерном зале с гирей в полуприседе, на фото четко просматриваются разнообразные группы мышц. "Утренняя тренировка", – подписал публикацию Роналду.

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В нынешнем сезоне Роналду забил 15 голов и отдал две результативные передачи в 21 матче за "Ювентус" во всех турнирах. В следующем туре чемпионата Италии "бьянконери" сыграют против "Ромы" на выезде.

Напомним, что на днях Роналду сыграл в футбол с родившимся без ног мальчиком из Казахстана. Позже португальский футболист сфотографировался с ним на память.

Также сообщалось, что Роналду выдал худший за десятилетие показатель результативности. Криштиану забил в этом году 39 голов. Свой рекорд результативности, 69 голов, Роналду установил в 2013 году. С тех пор ежегодно его результативность снижается.

Смотрите феноменальный гол Роналду с третьего этажа:

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