Роналду пока не может тренироваться с командой: назван диагноз звезды "Ювентуса"

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

Нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду не принимал участия в сегодняшней тренировке команды. По информации источника, 34-летний форвард отсутствовал на занятии из-за последствий синусита. Именно из-за этой болезни Криштиану был вынужден пропустить недавний матч Кубка Италии против "Удинезе" (4:0).

Отмечается, что участие Роналду в матче 20-го тура Серии А против "Пармы" остается под вопросом. В текущем сезоне Роналду провел 23 матча во всех турнирах, забил 16 мячей и сделал три результативные передачи.

Ранее мы писали, что Роналду попал в скандал. УЕФА изменил состав команды года ради португальской звезды и пожертвовал другим футболистом.

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Также сообщалось, что Роналду выдал худший за десятилетие показатель результативности. Криштиану забил в этом году 39 голов. Свой рекорд результативности, 69 голов, Роналду установил в 2013 году. С тех пор ежегодно его результативность снижается.

Также мы писали, что раскрыт секрет молодости Криштиану Роналду. Португальский футболист питается до шести раз в день, а рыба составляет основу его диеты.

Смотрите, как 43-летний Роналду забивает в чемпионате Италии:

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