Роналду показал, что нужно делать, чтобы заиметь такие же "кубики" на животе, как у него

Криштиану продемонстрировал свои любимые упражнения в тренировочном зале: "У вас будет такой же пресс, как у меня"

5-кратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду показал, благодаря чему другие могут стать такими же крутыми, как и он. 35-летний португалец выложил у себя в Instagram видео семи своих любимых упражнений в тренировочном зале, подкрепив их дельными советами на довольно понятном английском языке. Ранее Роналду наконец вернулся в Италию с Мадейры, но теперь должен пересидеть двухнедельный карантин.

"Обязательно составьте план того, что вы будете делать на тренировке, – настоятельно рекомендует Криштиану Роналду. – Этот листик берите с собой в тренажерный зал. Посмотрели в него: "Ага, это упражнение я выполнил. Значит, можно приступать к следующему"

INSTAGRAM

Отметим, что во время мастер-класса в исполнении Роналду, в тренажерном зале хозяйничала его дочурка, которая с серьезным видом прохаживалась около знаменитого отца, держа в руках телефон.

"Мое любимое упражнение – на мышцы пресса, – признался Роналду, похлопывая себя по животу. – Делайте три таких серии по 10 движений, и у вас будут такие же "кубики", как и у меня"

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Ранее мама Роналду показала машину, которую подарил ей Криштиану. Нападающий побаловал близкого ему человека новым Mercedes-Benz GLC Coupe за 100 тысяч евро.

Смотрите, как эффектно забивает Роналду

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