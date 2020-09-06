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Роналду попросили надеть маску на матче Лиги наций, после чего он не совладал с бананом

6 сентября, 10:59

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Звездный форвард сборной Португалии был замечен в нарушении санитарных правил

Центральный матч Лиги наций в субботу состоялся в группе А3, в котором сборная Португалии разгромила соперников из Хорватии. В этой встрече в Порту хозяева не смогли рассчитывать на своего лидера – Криштиану Роналду. Как сообщалось, Роналду пропустил матч с Хорватией из-за укуса пчелы.

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Однако форвард "Ювентуса" болел за своих на трибунах арены и не мог не обращать на себя внимание. Журналисты и фотографы зафиксировали, что звездный футболист на местах для запасных находился без маски, хотя и располагался на необходимом расстоянии от коллег.

Однако не укрылось это от глаз организаторов, и Роналду в вежливой форме попросили-таки надеть защитную маску. Криштиану сначала удивился, посмотрел на партнеров (одному из них тоже сделали замечание), но затем молча покорился требованию.

Неизвестно, повлияло ли замечание на психологическое состояние парня, но чуть позже ему не удалось съесть банан. Тот предательски выскочил из рук КриРо и ускакал. Шкурку банана футболист выбросил в пакет для мусора, а вот сам фрукт искать уже не стал.

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Читайте о том, что Мбаппе добыл три очка для Франции в Швеции.

Смотрите обзор матча Португалия – Хорватия:

Все подробности в спецтеме Лига наций

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футбол маска бананы Криштиану Роналду сборная Хорватии сборная Португалии Лига наций
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