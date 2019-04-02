Роналду потянуло на сладкое: он придумал, чем займется его любимая
После клиники по пересадке волос форвард "Ювентуса" открывает кондитерскую
Звездный форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду откроет пекарню-кондитерскую в престижном районе Турина, сообщает Mundo Deportivo. Ее управляющей станет невеста футболиста Джорджина Родригес. Сообщается, что в новом заведении можно будет попробовать традиционные португальские десерты.
Пока точное место расположение заведение остается в тайне, однако оно точно будет работать в престижном районе Турина с высокой арендной платой недвижимости.
Напомним, недавно появились слухи, что Джорджина Родригес снова беременна, и у Роналду будет пятый ребенок. Однако девушка футболиста опровергла эту информацию.
"На тот момент я все время находилась в перелетах и ела макароны четыре дня подряд. Также, я все еще восстанавливаюсь после предыдущих родов", – сказала девушка.
Как мы сообщали, ранее Криштиану Роналду открыл в Мадриде клинику по пересадке волос. Ее клиентами могло бы стать немало футбольных звезд, среди которых Роман Зозуля, Зинедин Зидан, Уэйн Руни и нынешний тренер Александра Зинченко в "МанСити" – Хосеп Гвардиола.
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