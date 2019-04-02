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Роналду потянуло на сладкое: он придумал, чем займется его любимая

Сегодня, 17:00

После клиники по пересадке волос форвард "Ювентуса" открывает кондитерскую

Криштиану и Джорджина
Криштиану и Джорджина. Фото: Instagram
Роналду потянуло на сладкое: он придумал, чем займется его любимая //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/54f/b29/5c754fb29d93b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/54f/b29/5c754fb29d93b.jpg Футбол После клиники по пересадке волос форвард "Ювентуса" открывает кондитерскую

Звездный форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду откроет пекарню-кондитерскую в престижном районе Турина, сообщает Mundo Deportivo. Ее управляющей станет невеста футболиста Джорджина Родригес. Сообщается, что в новом заведении можно будет попробовать традиционные португальские десерты.

Пока точное место расположение заведение остается в тайне, однако оно точно будет работать в престижном районе Турина с высокой арендной платой недвижимости.

Напомним, недавно появились слухи, что Джорджина Родригес снова беременна, и у Роналду будет пятый ребенок. Однако девушка футболиста опровергла эту информацию. 

"На тот момент я все время находилась в перелетах и ела макароны четыре дня подряд. Также, я все еще восстанавливаюсь после предыдущих родов", – сказала девушка.

Как мы сообщали, ранее Криштиану Роналду открыл в Мадриде клинику по пересадке волос. Ее клиентами могло бы стать немало футбольных звезд, среди которых Роман Зозуля, Зинедин Зидан, Уэйн Руни и нынешний тренер Александра Зинченко в "МанСити" – Хосеп Гвардиола.

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Тег Криштиану Роналду

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Источники:

Сегодня|Спорт , XSport

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