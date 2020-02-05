Роналду поздравил себя любимого с юбилеем, опубликовав занимательное видео

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

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Звезда сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду отмечает 35-летие. Португальский форвард находится на тренировке с командой и решил поздравить себя с днем рождения в очень оригинальный способ.

Криш опубликовал видео с тренировки команды и в комментариях к нему написал: "С днем рождения меня".

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В текущем сезоне Роналду принял участие в 27 матчах на клубном уровне. На счету португальца 22 забитых мяча и три результативные передачи. Контракт форварда с "Ювентусом" рассчитан до лета 2022 года. Ранее он также выступал за лиссабонский "Спортинг", "Манчестер Юнайтед" и мадридский "Реал". В составе сборной Португалии нападающий сыграл 164 матча и забил 99 мячей.

Кстати, Роналду – 35 – смотрите все голы, которые великий Криштиану забивал в ворота украинцев. За свою карьеру знаменитый португалец шесть раз огорчал Андрея Пятова и трижды – Александра Шовковского.

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Отпуск Криштиану Роналду. Instagram игрока

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