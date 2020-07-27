Роналду приносит досрочное чемпионство "Ювентусу" в матче с "Сампдорией"

Туринская команда взяла Скудетто девятый раз подряд и 36-й в истории

В ночь на понедельник по киевскому времени в итальянской Серии А завершился 36-й тур. Завершился он чемпионским матчем "Ювентуса". Подопечные Маурицио Сарри одолели непростую "Сампдорию" ветерана тренерского цеха Клаудио Раньери и завоевали "золото" девятый год подряд. На этот раз – за два тура до финиша. Кстати, Сарри в "Ювентусе" стал самым возрастным тренером-чемпионом в Италии.

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Решающий момент произошел в конце первого тайма, уже в добавленное время. Хозяева оригинально разыграли штрафной, и никем не прикрытый Криштиану Роналду точным ударом под штангу открыл счет. Смотрите лучшие моменты стартовых 45 минут.

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Во втором тайме туринский коллектив удвоил свое преимущество на 67-й минуте. Причем Федерико Бернардески в 27 матчах забил свой первый мяч в сезоне! Он удачно добил после того, как вратарь отразил мощный "выстрел" Криштиану.

При счете 2:0 гости остались в меньшинстве после удаления норвежца Торсбю на 77-й минуте, однако продолжали стремиться отыграть хотя бы гол. Вместо этого получили пенальти в свои ворота, но Роналду сильно пробил в перекладину.

За два тура до финиша отрыв "Ювентуса" от "Интера" составил семь очков, от "Аталанты" и "Лацио" – восемь.

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Матчи чемпионата Италии можно смотреть на платформе OLL.TV.

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