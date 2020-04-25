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Роналду принял окончательное решение относительно будущего в "Ювентусе"

25 апреля, 13:03

Максим Перепелица

Португальский игрок не планирует покидать клуб этим летом

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду пообещал остаться в команде еще на два года. 35-летний португалец перешел в туринский клуб из "Реала" в 2018 году. Он подписал с "Ювентусом" соглашение на 4 года и не собирается покидать клуб раньше этого срока. Отмечается, что Роналду поддерживает хорошие отношения с руководством итальянского клуба.

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На время паузы в чемпионате Италии из-за пандемии коронавируса португалец уехал на родину – остров Мадейру. Ожидается, что Роналду вернется в Италию на следующей неделе, так как "Ювентус" может вскоре возобновить тренировки. В нынешнем сезоне Роналду провел 31 матч во всех турнирах и забил 25 мячей.

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Ранее мы рассказывали, как возлюбленная Роналду в обтягивающих штанах показала, как делает упражнения для ягодиц.

Также мы писали, что игрок "Ювентуса" в футболке "Шахтера" на карантине сыграл в любопытную игру с мамой. Дуглас Коста вместе с сестрами попробовали на вкус сахарную пудру.

Смотрите, какой подарок сам Криштиану Роналду получил на свое 35-летие:

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чемпионат Италии Криштиану Роналду Ювентус Турин

Источник: TuttoSport

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