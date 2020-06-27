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Роналду продолжает снимать скальпы: перед Криштиану устояла лишь одна команда чемпионата Италии из 21-й

27 июня, 13:51

Елена Павлова Елена Павлова

Также в нынешнем сезоне Серии А португальский форвард безошибочно пробивает пенальти

Пятикратный обладатель "Золото мяча", португальский нападающий Криштиану Роналду установил очередное достижение в чемпионате Италии. Вчера в рамках 28 тура первенства "Ювентус" разгромил "Лечче" со счетом 4:0, Роналду реализовал пенальти и таким образом расписался в воротах 20 команд Серии А.

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О достижении португальца сообщила Opta. Таким образом в Италии осталась лишь одна команда, против которой играл Криштиану и не смог забить – это "Кьево" из Вероны.

Отметим, что в нынешнем сезоне в чемпионате Италии 35-летний португальский форвард исполнял 11-метровый удар девять раз и все попытки оказались точными. В текущем розыгрыше Серии А Криштиану провел 24 матча, забил 23 гола и сделал четыре результативные передачи.

Криштиану Роналду
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Криштиану Роналду / Фото: Reuters

Напомним, что Роналду перешел в "Ювентус" в 2018 году из мадридского "Реала". Вместе с туринцами он выиграл чемпионат Италии и Суперкубок страны. Ранее Джорджина Родригес показала, кто ей нравится даже больше, чем Роналду.

Смотрите, как Криштиану Роналду забивал "Лечче"

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чемпионат Италии Криштиану Роналду Ювентус Турин нападающий Лечче Италия

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