Роналду прошел повторное медобследование в "Ювентусе" и впервые потренировался в Италии

Сегодня, 23:00

Португалец познакомился с новыми одноклубниками


Португальский нападающий Криштиану Роналду прибыл в расположение "Ювентуса" и провел первую тренировку в составе итальянского клуба. Роналду прошел медицинское обследование и провел занятие в тренажерном зале. Помимо этого, Криштиану пообщался с футболистами, с которыми ранее играл в "Реале" – с Гонсало Игуаином и Сами Хедирой, а также познакомился с новыми одноклубниками.

Мы уже писали, что во время первого медосмотра Криштиану Роналду шокировал врачей "Ювентуса". Оказалось, что у 33-летнего португальца организм не соответствует его возрасту.

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Криштиану Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год. В 438 матчах за "королевский клуб" он забил 450 мячей, а также помог команде завоевать 15 трофеев, включая четыре кубка Лиги чемпионов. А в июле "Ювентус" оформил трансфер Криштиану Роналду из "Реала".

Туринцы заплатили за Роналду 112 миллионов евро (рекордная сумма для игрока старше 30 лет). Зарплата форварда в новом клубе составит 30 миллионов евро в год. Ранее мы писали, что "Ювентус" продает по одной футболке Роналду в минуту.
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Источник:

Советский спорт

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