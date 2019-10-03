Роналду против Украины: Португалия назвала состав на матчи Евро-2020

Команда Шевченко сразится с Роналду и компанией 14 октября на "Олимпийском"

Роналду получит еще один шанс сыграть с Украиной / Фото: AFP

Сборная Португалии определилась с составом на матчи отбора на чемпионат Европы 2020 года в октябре. Напомним, 11 октября действующие чемпион Европы встретятся в Лиссабоне с Люксембургом, а 14 октября сыграют на "Олимпийском" с Украиной. напомним, что в Португалии Роналду и компания не смогли забить в ворота Украины.

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Вратари: Бету ("Гезтепе", Турция), Жозе Са ("Олимпиакос", Греция) и Руй Патрисиу ("Вулверхэмптон", Англия).

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Защитники: Рикарду Перейра ("Лестер", Англия), Нелсон Семеду ("Барселона", Испания), Жозе Фонте ("Лилль", Франция), Пепе ("Порту"), Рубен Диаш ("Бенфика"), Рубен Семеду ("Олимпиакос", Греция), Рафаэл Геррейру ("Боруссия" Дортмунд, Германия), Мариу Руй ("Наполи", Италия)

Полузащитники: Данилу Перейра ("Порту"), Рубен Невеш ("Вулверхэмптон", Англия), Вильям Карвалью ("Бетис", Испания), Бруну Фернандеш ("Спортинг"), Жоау Мариу ("Локомотив", Россия), Жоау Моутинью ("Вулверхэмптон", Англия), Пицци ("Бенфика")

Нападающие: Бернарду Силва ("Манчестер Сити", Англия), Брума (ПСВ, Голландия), Гонсалу Гедеш ("Валенсия", Испания), Рафа Силва ("Бенфика"), Андре Силва ("Айнтрахт", Германия), Криштиану Роналду ("Ювентус", Италия) и Жоау Феликс ("Атлетико", Испания).

Шевченко объявил состав сборной Украины на решающие матчи отбора Евро-2020 еще в сентябре. В основной список главного тренера "сине-желтых" попали восемь игроков "Шахтера" и шестеро из "Динамо".

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