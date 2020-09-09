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Роналду рассказал, когда побьет голевой рекорд мирового футбола Али Даеи

9 сентября, 09:29

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Португальский форвард намерен стать самым забивным футболистом в истории

Шестой игровой день Лиги наций сезона 2020/2021 ознаменовался примечательным событием. Вчера Португалия обыграла в гостях Швецию, а Роналду стал первым европейцем, забившим более 100 голов за сборную. В активе 35-летнего форварда – 101 точный удар.

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Сам португалец не собирается зацикливаться на рекордах, а считает, что все должно случиться само собой. Напомним, больше всего мячей за сборную в мировом футболе (109) забил иранец Али Даеи, который в свое время блистал в форме "Баварии". Теперь же Криштиану приблизился к этому достижению, его слова приводит официальный сайт УЕФА:

"В то время, когда у меня были проблемы с пальцем ноги, я знал, что могу восстановиться ко второй игре. Мне нравится быть в этой команде – с игроками, тренером, персоналом. Я очень рад этой победе, которая позволила нам идти по проложенному пути. И, конечно же, эти 100-й и 101-й голы делают меня очень счастливым. Будущее знает только Бог. Я счастлив играть с молодыми футболистами и очень наслаждаюсь этим моментом как лично, так и в коллективе.

Мне удалось побить рекорд в 100 голов, а теперь впереди рекорд в 109 голов. Двигаемся шаг за шагом. Я не одержим, потому что считаю, что рекорды приходят естественным путем".

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Смотрите, как португальцы выиграли вчера в Швеции:

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